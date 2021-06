SLOVENAČKI ALBANAC SUMNJA U KVALITETE SAVA MILOŠEVIĆA: Šalja protiv stranih trenera u slovenačkim klubovima! SRBIN NA TAPETU

Tako trener Celja Agron Šalja, po državljanstu Slovenac i Albanac, u intervjuu za sportal ističe, doduše uvijeno, da sumnja u kvalitete srpskog stručnjaka.

foto: Instagram

- Jasno je da neko kao Savo Milošević privlači pažnju svojim imenom, ali ja stajem u odbranu naše profesije. Mislim da imamo dovoljno dobrih trenera u Sloveniji, ali nisam protiv stranaca. Daleko od toga. Ipak, voleo bih da trener stranac donese neko znanje i napredak slovenačkom fudbalu - rekao je Šalja i dodao:

- Ponoviću, strani trener "da", ali samo ako on nosi sa sobom određene vrednosti. Ako je to prosečan trener, nekad nasednemo na neke stvari, i ja to ne podržavam. Na kraju, mi moramo da težimo tome da podignemo naš fudbal na viši nivo. Zašto onda ne bismo dali šansu našim profesionalcima?

Možda je Šalja želeo u Olimpiju pa odatle ovakve izjave, a možda samo nije preboleo golove Miloševića kada je Jugoslavija od 0:3 došla do 3:3 na EP 2000. godine u duelu sa Slovenijom.

