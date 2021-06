LEGENDA HRVATSKOG FUDBALA IVICA OLIĆ: Nema favorita u utakmici sa Špancima!

Verujem da u utakmici sa Špancima nema favorita, obe reprezentacije imaju svoj kvalitet, ocenio je pomoćni trener u hrvatskoj reprezentaciji Ivica Olić na konferenciji za novinare održanoj u subotu u Rovinju, prenela je HINA.

"Siguran sam da i Španci imaju svoje kvalitete, ali mi verujemo u naše igrače i u ovoj utakmici sve je otvoreno, sve je 50-50. Obe reprezentacije imaju svoje kvalitete i verujem da niko nije favorit", kazao je Olić.

"Nama dolazi protivnik koji je takodje imao loš ulaz na EURU i nisu imali sjajnu atmosferu, ali u zadnjoj utakmici smo mogli videti koliko je to kvalitetna ekipa. Oni su demolirali Slovake i sada su puni samopouzdanja. Ali, ovde nema favorita, u jednoj utakmici sve je moguće", dodao je on.

Osvrćući se na Španiju, suparnika Hrvatske u osmini finala, Olić je otkrio šta bi mogla biti taktika.

"Sigurno će biti jedna od naših ideja da držimo posed lopte i da mi budemo ti koji vode glavnu reč. Al i bez obzira na sve to je kvalitetna ekipa i mogu se nositi sa svim reprezentacijama. Napravili bismo dosta posla kada bi imali posed. Hrvatska ima najbolji vezni red, igraju dugo zajedno i poznaju se, igraju u vrhunskim klubovima. Ali ne radi se samo o veznom redu, potrebna je cela ekipa. Očekujem tešku i neizvesnu utakmicu", rekao je Olić dodavši kako ne veruje da će utakmica biti gotova u prvom poluvremenu, nego da ima osećaj da bi mogla ići čak i u produžetke.

foto: EPA / Robert Perry

Olić se osvrnuo i na kapitena Španije Serhia Buskeca, istakavši da svi znaju o kakvom se igraču radi.

"Svi treneri znaju o kakvom se igraču radi, svi ga pokušavaju zatvoriti da mu se ne omogući prostor da može rasporedjivati lopte. ;Iako izgleda da malo trči, on je uvek slobodan, i neverovatno je inteligentan. Što je stariji, sve je bolji. Neosporno, on je bitan igrač za igru Španije, posebno za ovu mladu ekipu", rekao je Olić.

Dodao je da "znamo da je on ta veza izmedju napada i odbrane, pokušaćemo napraviti sve da ga što više neutralizujemo, ali on je vrlo dobar igrač koji se zna kretati i neće ga biti moguće sto odsto zatvoriti. Ali potrebno ga je što više onemogućiti da deli lopte. Biće dobro ako to uspemo".

Napomenuo je još da nije samo Buskec bitan jer su Španci pokazali koliko kvaliteta i talenta imaju u celom timu. Upitan hoće li biti promena u sastavu i u taktici u poredjenju sa utakmicom protiv Škotske, Olić je rekao da promena neće biti puno, ali da još ima dosta vremena do utakmice.

"Dobro je da je dosta vremena izmedju zadnje utakmice i utakmice protiv Španije pa će igrači biti odmorni i sveži i dobro ćemo se pripremiti da možemo odigrati dobru utakmicu", rekao je Olić.

foto: EPA-EFE/Andy Buchanan

Na pitanje što misli o Nikoli Vlašiću, istakao je da zna o kakvom se igraču radi.

"Nikolu sam imao sam priliku upoznati ovde u reprezentaciji i tada sam znao o kakvom se igraču i potencijalu radi, ali u klubu (CSKA) sam upoznao sve njegove kvalitete i mane. To je vrhunski sportista i profesionalac, definitivno jedan od najboljih igrača ruske lige i nakon mog dolaska u CSKA sam shvatio da je on prerastao tu ligu. On se posebno radovao ovom EURU, medjutim imao je neugodnu povredu koja se na sreću završila dobro. Prošao je pripreme i spreman je počeo od početka zadnju utakmicu. Pokazao je koliko je bitan i ubojit igrač. On je drugačiji igrač s drugačijim kvalitetom, strašan realizator, voli pripremiti loptu, ali dobro se snalazi s igračima na sebi", rekao je Olić o Vlašiću.

Na pitanje kako gleda na napadače u hrvatskoj reprezentaciji, Olić je ocenio da je Hrvatska dobila Brunu Petkovića u kvalifikacijama.

"Odigrao je par sjajnih utakmica, uverili smo se svi u njegov kvalitet. Drago mi je da je i on pokazao s par poteza u zadnjoj utakmici da je jako bitan i da može odigrati vrhunsku utakmicu".

