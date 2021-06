VUČELIĆ ŽESTOKO UDARIO NA ASANA: Ko je na strani Japanca nije pravi navijač Partizana! Tužili smo ga, dobro stojimo u sporu!

Predsednik Partizana Milorad Vučelić gostovao je u jutarnjem programu "TV Prva", gde je govorio o aktuelnim temama koje su vezane za klub iz Humske.

foto: Printscreen

Prvi čovek crno-belih najviše se dotakao Takume Asana, koji je otišao iz Partizana smatrajući da može da uradi to zbog dugovanja kluba.

"Tužili smo ga. Stojimo jako dobro u tom sporu. Raskiuo je Asano ugovor i krenuo. Tu je neka mistifakacija kod nas, Japanci su prezicni ljudi, ubiju se kada se kada voz kasni nekoliko minuta… Pratio sam da su vozovi u Japanu kasnili 33 minuta", počeo je Vučelić u Jutru.

"Samuraji, kodeksi, razna samoubistva… To je mit o Japanu. Samo se nalaze argumenti da se sve svali na Partizan. Nikada se nije dogodilo da u sred takmičarske sezone ode igrač", rekao je prvi čovek Partizana i dodao da oni koji su na strani Japanca nisu navijači Partizana.

foto: Starsport

"To nisu pravi navijači… Ti koji stanu na stranu Japanca. Spasi me Bože te ljubavi. To nije ljubav, to je mržnja. Ne pljujete po svom klubu", zaključio je Vučelić.

(Kurir sport)