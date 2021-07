BURA U HRVATSKOJ SE NE STIŠAVA! On je za mene mrtav čovek, izdao je celu naciju!

U Hrvatskoj od ponedeljka traje bura izazvana time, a na udaru je Ante Rebić. Krilni napadač Milana bio je direktno kriv za prvi gol koji su Hrvati primili od Španije, a onda je još i kritikovao selektora Zlatka Dalića. Rebić se oglasio na instagramu, a to mu Ćiro ne prašta!

- Žao je, jer Rebić je bio moj ljubimac. A nakon ove njegove nespretne izjave, on je za mene, a mislim i za reprezentaciju, mrtav čovek - rekao je Blažević i ošto dodao:

- To je neoprostivo, to je najgore što jedan igrač može da kaže. On je izdao Dalića, ali ne samo Dalića, nego celu naciju - dodao je Ćiro i prisetio se kako je sve dobro funkcionisalo kada su se nizali uspesi.

- Pa nema tako dugo, sve mlade ženske Hrvatske su bile zaljubljene u njega! Tako je bio divan, i Dalić mu je bio tada najdraži. A sad nakon što je uradio to što je uradio... Nije ništa doneo u ovim utakmicama na Euru, izgubio je sav kredibilitet, a s ovom izjavom je pokazao da nije ni sportista. Jako mi je žao.

Kurir sport