KULTNE IZJAVE BARDA ŽIVE: Buzdovani, mantili, perverzije ili Crvena zvezda i lapsus koji su SVI čuli! VIDEO

Popularni Živa je bio u bolnici od 4. jula, kada doživeo moždani udar i nakon toga je vodio veliku bitku, ali na kraju nije izdržao.

Bio je poznat kao čovek i trener koji je fudbalere učio da se ophode prema ljudima i devojkama, vodio ih u pozorište, a karakteristične su i njegove izjave, jer je uvek govorio ono što misli i tako da ga narod razume.

Jednom prilikom komentarišući engleski fudbal vrlo oštro pričao o kvalitetima ostrvskih defanzivaca!

"Uvek dva štopera kod engleskih ekipa su dva buzdovana koji stoje i uvek može da se prođe", rekao je tada Živadinović.

Kada je pobeđena Kostarika na startu Svetskog prvenstva u Brazilu 2014. godine, pred meč sa Švajcarskom, Živadinović je uživo u programu televizije imao jedan lapsus. S obzirom na veliki broj fudbalera albanskog porekla u timu Švajcarske, mnogi su se pitali da li je bio nenameran.

"Stalno tražimo da Kolarov izađe, međutim njegovo vraćanje nazad nije hitro, a niie ni mnogo zatvoreno od srednjih igrača... Šiptari su, ovaj, ahm... Švajcarci su jako brzi", rekao je tom prilikom.

Crvena zvezda je pre dolaska trenera Vladana Milojevića na klupu dugo imala velikih probema u kvalifikacijama za Evropu. Dešavalo se da se ne prođu ni uvodna kola kvalifikacija za euro takmičenja, ali ni u tom trenutku se Živadinović nije plašio protivnika koji dolaze.

"Pa možda i prođu, dva divlja protivnika. Ima tu dosta divljaka. Pa taj Šerif, Merif...Ti svi Moldavija, Mandalija, kako se sve zovu... Pa valjda ćemo pobediti prvaka Albanije!", rekao je komentarišuči potencijalne rivale Crvene zvezde.

Često je potencirao i to da je sada na tržištu fudbala previše novca i da igrači ne vrede onoliko koliko su plaćeni. To je jednom prilikom demonstrirao na pripmeru Vladimira Beare.

"Danas kad čujem ove da mi pričaju o milionima. U moje vreme Beara je došao u Zvezdu za jedan mantil i onaj gornji deo kuhinje", ispričao je Živa!

A svoj angažman u Crvenoj zvezdi koju je vodio od 1992. do 1994. godine opisao je kao - seks!

"Šta ćemo sad mi, da otkrijemo ovom narodu neke istine! To što sam ja došao u Crvenu zvezdu to je bilo pre svega zahvaljujući Vladimiru Cvetkoviću! On me je doveo jer je takva situacija biča. Ja sam trebao da idem u Libiju i bile su velike pare, a Cvele je rekao: ’Zapamti jednu stvar u životu. Velike pare to je perverzija, a doći biti trener Zvezde to je pravi seks!' I ja sam se odlučio za seks! I došao sam da radim za 10 maraka, jer moja ljubav je crveno-bela boja", otkrio je jednom prilikom Živadinović.

foto: Zorana Jevtić

Milan Živadinović rođen je 15. decembar 1944. godine u Beogradu.

Posle završene Više trenerske škole, Živadinović je odmah uplovio u trenerske vode: vodio je Novi Sad, Spartak iz Subotice, juniore Crvene zvezde, Rad (u dva navrata), Sutjesku iz Nikšića, tursku Sakariju, podgoričku Budućnost, niški Radnički, Prištinu, pa je radio u Kuvajtu, zatim u OFK Beogradu, ponovo Budućnosti, a za dve godine kao šef stručnog štaba Crvene zvezde je osvojio Kup SR Jugoslavije (1993).

U bogatoj trenerskoj karijeri, Živadinović je posle Crvene zvezde bio trener reprezentacije SR Jugoslavije, a prethodno i selekcije do 23 godine. Bio je i trener kiparskog Apolona, Al Nasra, selektor reprezentacije Iraka, Jemena i Gane, trener Obilića, Sababafena iz Teharana (osvojen Kup Irana 2005), kineskog Čangša, kao i selekcije Mijanmara.

