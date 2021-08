MILE BELODEDIĆ ZA KURIR: Kluž je najbolji rumunski klub, ali verujem u moju Zvezdu!

Tu su negde timovi po kvalitetu, moraće crveno-beli da igraju mnogo bolje nego protiv Šerifa, kaže za naš list legendarni as

Legenda rumunskog fudbala i Crvene zvezde idealan je sagovornik u predvorju meča srpskog prvaka i Kluža. Miodrag Belodedić rado se odazvao na poziv iz Beograda i izneo svoje viđenje pred sutrašnji meč plej-ofa za Ligu Evrope.

S obzirom na to da odlično poznaje situaciju u oba kluba, Mile je idealan da nam kaže odgovor na pitanje: ko je favorit.

- Ne mislim da neko ima neku veliku prednost. Tu su negde. Kluž je najbolji klub ovde u Rumuniji. Njegovu igru drže strani fudbaleri koji imaju kvalitet. S druge strane, Zvezda će morati mnogo bolje nego protiv Šerifa ako želi prolaz dalje - počeo je Belodedić priču za Kurir.

Od rumunskog kluba ne možemo da očekujemo neko "umiranje u lepoti od igre".

- Nema tu nikakve lepote. Ako daju gol, onda sledi bunker i to je to. Igraju izrazito defanzivno. Po meni, sličan je to kvalitet kao Zvezda. Da nije bilo onog sa Šerifom, mislio bih da je Zvezda bolja, ovako, ne vidim da su u nekoj prednosti u odnosu na Kluž.

Neće se Belodedić uputiti ka Beogradu, ali neće ni propustiti da pogleda meč putem TV prenosa.

- Baš su me zvali pre neki dan na okupljanje zvezda rumunskog fudbala u Bistricu, ali ne mogu da idem. Umoran sam, imao sam dosta posla oko popravke auta i nisam baš sada za neka putovanja. Pratiću, naravno, prenose mečeva i navijati za moju Zvezdu - zaključio je legendarni as.

Biranim rečima se piše o Zvezdi Rumuni pišu naširoko o Zvezdi pred predstojeći meč: - Ovde se uvek o Crvenoj zvezdi piše s velikim poštovanjem. Isto je i sada, potencira se da je to kvalitetan tim, ali se i iznosi iznenađenje što su ispali od Šerifa - kazuje nam Belodedić.

Kurir sport / Miloš Bjelinić