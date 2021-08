PARTIZAN DAJE SUMU ZA 500.00 EVRA?! Crno-beli žele Gvinejca da skinu sa platnog spiska

Crno-beli su 2017. godine za Sumu slovačkom Slovanu platili čak 1,65 miliona evra, pa je potpuno šokantna odluka da bi ga pustili iz kluba za tri puta manju svotu. Bliži se kraj prelaznog roka, a crno - beli znaju da ne mogu Gvinejca da prodaju za veći novac jer se njegov status u klubu dosta promenio, u slabijoj je formi nego kada je došao pre četiri godine. Zato mu se i cena na tržištu promenila.

Suma je jedan od igrača sa najvećom platom u klubu, pa je ideja rukovodstva da smanje budžet bez obzira da li će se Partizan plasirati u Ligu konferencija. Dobro bi im došlo da skinu Gvinejca sa platnog spiska jer mu već duguju neke zaostale plate iz ranijih sezona, plus on ima ugovor do decembra 2022. godine. Problem za upravu crno-belih je što nijedan klub još uvek nije izrazio želju za dovođenjem Sume.

