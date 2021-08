VREME ZA DEBITANTE! Piksi najavio promene za meč sa Katarom: Fudbal se igra zbog publike, jedva čekamo Luksemburg!

Stojković je najavio da će protiv Katara izvesti kombinovan tim

"Mi volimo da igramo napadački i ne vidim razlog zašto ne bismo nastavili u tom stilu. I tako će biti i protiv Katara sutra. Mislim da će tim biti kombinovan, a razlog su utakmice koje imamo protiv Luksemburga i Irske koje su od velikog značaja za nas. Naravno, i protiv Katara očekujemo da odigramo dobar meč, ulazimo sa velikom motivacijom i respektom za protivnika. Ali to je utakmica koja ide u grupu prijateljskih i rezultat se neće računati", počeo je Stojković.

Piksi je rekao da dovoljno poznaje domaćina Mundijala.

"Dovoljno da imam jednu jasniju sliku. Znam u kom sistemu igraju, ne znam imena, ali znam brojeve i dovoljno sam ih upoznao, doduše preko videa. Ali ne želim da se previše fokusiram na Katar, već na svoj tim i tako se uvek ponašam, bez obzira ko je protivnik".

Stpjković očekuje veliku posetu u subotu protiv Luksemburga bez obzira na ishod meča protiv Katara.

"Rezultat protiv Katara apsolutno ne znači ništa što se tiče posete protiv Luksemburga. I ako pobedimo, ili izgubimo od Katara, očekujemo veliku posetu u subotu. Ne obraćajte pažnju na rezultat, uživajte u tih 90 minuta", naglasio je Stojković.

foto: Starsport©

Reprezentivci su u dobroj formi.

"Dobro igraju, nema povređenih osim pomenute trojice. Igrači na koje javnost više gleda daju golove, kao što su Mitrović i Vlahović. Ali njihove forme u klubovima me ne zanimaju previše, nego me zanima da njihova forma bude u piku kada igraju za Srbiju. Ali ako su igrači već na spisku nacionalnog tima, to znači da je njihova forma zadovoljavajuća i zato sam ih pozvao na spisak".

Da li će Vam selektor Katara Sančes poželeti pre utakmice da budete učesnici Svetskog prvenstva?

"On će to svakome reći protiv koga bude igrao. Isto će reći svim selektorima i to je lep gest domaćina. Da budu ljubazni. Ali ga ne zanima previše da li ćemo to biti mi ili Portugalija".

Odgovorio je na pitanje kakav će osećaj biti nakon dužeg vremena igrati pšred publikom.

"Moram da razmišljam kako ću ja da se osećam, a ne igrači. Svi smo tu da pružimo zadovoljstvo navijačima i radujem se tome. Fudbal se igra zbog ljudi i jedva čekamo tu utakmicu sa Luksemburgom i nadam se da će tribine biti pune koliko god bude dozvoljen kapacitet, a mislim da je to 50 odsto. Siguran da su se i igrači uželeli tog fudbalskog ambijenta i da neće imati nikakav problem sa tom činjenicom. Ono što je važno, to je ta dobitna kombinacija. Mi smo se uželeli njih, oni nas i vidimo se tog 4. semtepbra. Definitivno ćemo dati naš maksimum, da u odličnoj partiji upišemo tri boda i daćemo sve od sebe da prođemo kvalifikacije. Kao i uvek, nikada ne odustajemo, jer verujemo", rekao je na kraju Stojković

Kurir sport