AKO ZVEZDA NE PLATI BIĆE IZBAČENA IZ EVROPE ZBOG FALKA!? Predsednik Lećea tvrdi: Tužili smo ih, presuda je doneta! Moraju da plate

"Ponudili smo mu novi ugovor sa povećanjem plate ali je on odbio jer je imao drugačije ambicije. Otišao je u Crvenu zvezdu koja se prilikom transfera obavezala na određene finansijske korake. Ti koraci su značili da je Zvezda do sada trebalo da nam uplati 1.000.000 evra. Po 500.000 evra u januaru i junu. A do sada nije uplatila ni evro. I onda je Falko tražio od nas da mi odustanemo od th finansijkih potraživanja. Tu je nastao konflikt. Ne treba biti baš posebno maštovit da shvatite o čemu se radi...", rekao je Damijani, a preneo "Calciolecce".

Bilo je i ranije najava da će Leće tužiti Crvenu zvezdu, a sada se to očigledno obistinilo. I ne samo da se obistinilo već Damijani tvrdi da je presuda već izrečena.

foto: www.crvenazvezdafk.com

"FIFA tribunal se oglasio u vezi Falkovog slučaja. Prvostepena presuda je već doneta, a pored 1.000.000 evra koje nam duguje, Zvezda je obavezna da plati penale i kamate. Ta presuda je zvaničan akt i ako je Crvena zvezda ne bude poštovala, izgubiće licencu za takmičenje u Evropi naredne sezone“, poručio je Damijani.

Podsetimo, italijanski fudbaler Filipo Falko je stigao u Zvezdu na zimu 2021. godine kao veliko pojačanje, ali će izgleda srpskom šampionu umesto magije na terenu doneti velike probleme.

(Kurir sport/Calciolecce)