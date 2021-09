ČUKA PRED TEŠKIM ZADATKOM! Nemanja Tošić: Spartak odličan tim, ali moramo da idemo na tri boda

. Biće to duel dva tima koja pretenduju na plasman u Evropu, duel timova koji uvek igraju prilično zanimljive susrete. Brđani su u prethodnom periodu imali mnogo kadrovskih problema, na sve to se nadovezao crveni karton za levog beka Bojana Roganovića u finišu meča protiv Mladosti u Lučanima.

Ipak, ima i dobrih vesti na Banovom brdu. Nekoliko igrača se potpuno oporavilo, neki su blizu povratka na teren, a to će Saši Iliću i njegovom stručnom štabu biti od ogromnog značaja, s obzirom da će posle Spartaka gostovatu zahuktalom napretku u Kruševcu, a potom će ugostiti Radnik iz Surdulice. Jedan od onih koji se vraćaju na teren je i levi bek Nemanja Tošić.

- Spreman sam sto odsto, posle eto skoro mesec i po dana pauze. Povredio sam prednju ložu, još u duelu protiv Kolubare, dobio sam udarac u 15. minutu utakmice, zabolelo me je tada, ali sam nastavio do kraja. Ispostavilo se da sam pogrešio, oporavak se baš odužio. Sve je to sada iza mene, jedva čekam da ponovo izađem na teren – naglasio je na startu razgovora Tošić.

Upravo na toj utakmici, u kojoj je Kolubara slavila sa 3:1, Tošić je bio asistent kod vodećeg gola Đorđa Jovanovića.

- Nismo po dobrom zapamtili taj meč. Jesam asistirao Jovanoviću, ali sam potom i pogrešio kod njihovog gola – iskreno će Tošić, koji je potom još dodao:

- Liga je mnogo zanimljivija i ujednačenija nego prošle sezone. Samim tim, smatram da će nam biti teže da dođemo do krajnjeg cilja, odnosno plasmana u Evropu, ali isto tako sam ubeđen da imamo kvalitet za to. Neke ekipe su se podigle ove sezone, manja je razlika između „gornjeg“ i „donjeg“ doma, čini se da svako svakog može da pobedi, što smo i osetili na sopstvenoj koži.

Prvi naredni rival je Spartak, koji je u prethodna dva meča na Banovom brdu ubedljivo poražen od Čukaričkog (5:1 i 4:1).

- Tradicija apsolutno ništa ne znači, ovo je potpuno novi meč. Oni su u nešto boljoj formi, mi verovatno blagi favotiti zbog činjenice da igramo na domaćem terenu. Ali, sve se to zaboravlja kad utakmica krene. Vrlo su kvalitetan tim, igraju dosta dobro ove sezone, imaju mnoštvo kvalitetenih igrača. Izdvojio bih naravno njihovog najboljeg strelca Tufegdžića, ali naravno da nećemo obraćati pažnju samo na njega – kazao je Tošić, koji je još dodao:

- Najbitnije je da pobedimo, sada smo u takvoj poziciji da razmišljamo samo o tri boda. Čak je i rezultat u ovom trenutku bitniji od igre. Imamo potom još dva vrlo teška meča u septembru, ali ne bih da pričam još o tim utakmicama. Kad se svi budemo oporavili, Čukarički će imati odličan tim, veliki izbor kvalitetnih igrača, a to bi moglo da bude od velikog značaja u zgusnutom ritmu koji nas očekuje.

