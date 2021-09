STANKOVIĆ POSLE BODA U 165. VEČITOM DERBIJU: Fali nam karaktera! VIDEO

Trener Crvene zvezde Dejan Stanković nije bio nezadovoljan osvojenim bodom u 165. večitom derbiju.

- Derbi je zbog toga i lep i čudan. Mi smo kontrolisali do gola utakmicu, nismo imali problema sa tranzicijom Partizana, imali prečku... Ali tako to biva, ne uđemo dobro u blok... Zadovoljan sam reakcijom momamak. Izvršio sam neke izmene da podignem tim. Kako su tekle stvari, ja sam zadovoljan decom kako su ušla u meč. Verovatno to niko nije očekivao. To mi govore i moji saradnici. Oni se ne plaše. Ovo je dan koji će pamtiti. Upravo su to deca koja su izjednačila. Fali nam malo više karaktera za ovakve utakmice, ovo je derbi. Čestitam Partizanu na fer i korektnoj borbi. Prštalo je na terenu. Ulazimo u ciklus sreda-vikend. Pozdrav za Saleta koji radi odličan posao i za moje momke koji nisu posustali 90 minuta. Jedan lep derbi - rekao je Stanković za televiziju Arena sport nakon meča.

Podsetimo, fudbaleri Crvene zvezde i Partizana remizirali su (1:1) u 165. večitom derbiju. Prednost Partizanu doneo je Natho golom u 36. minutu, a izjednačenje doneo je Katai u 83. minutu meča. Nakon ovog derbija Partizan je ostao lider na tabeli sa dva boda više od crveno-belih.

Kurir sport