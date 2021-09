STANOJEVIĆ ZAPLAKAO, PA OBJASNIO ZAŠTO SE NIJE RADOVAO GOLU NATHA PROTIV CRVENE ZVEZDE: Nemojte da pomišljate na neke gluposti

Trener Partizana Aleksandar Stanojević u emotivnom obraćanju navijačima ovog kluba objasnio je situaciju sa minulog večitog derbija zbog koje se našao na udaru dela crno-bele javnosti.

Stanojević je imao neobičnu reakciju posle gola Natha, što je izazvalo neke negativne komentare na društvenim mrežama.

- Rekao sam momcima, stalno smo neka alibi priča, da pokažemo da smo bolji, ali Zvezda nam beži deset bodova. Ja neću to. Onda nemaš pritisak. Nego sam im rekao sad im pokaži kad možeš da im pobegneš na pet bodova. Izlazimo na derbi - sramotno! Polupreplašeno, neki respekt... To je najveće razočaranje koje sam doživeo. Imaš dva boda prednosti, imaš svoj stadion, a mi počeli kao da smo četvrti na tabeli. Natho posle radi neke taktičke stvari koje sam mu rekao da ne radi, na njega nikad ne vičem. Pametniji je, zna bolje fudbal od mene. Ja sam mu tad rekao svašta! Vrištao na njega, on posle minut postiže gol. I sad zamislite mene kao idem i skačem u situaciji kad sam mu svašta rekao. A voleo bih da ste me videli kad je trebalo da postignemo gol i završimo derbi... Tako da, nemojte molim vas da pomišljate na neke gluposti - rekao je Aleksandar Stanojević koji je sa suzama u očima počeo izlaganje pred navijačima Partizana.

Kurir sport