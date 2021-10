ALEKSANDAR STANOJEVIĆ POSLE POBEDE NAD TRAJALOM: Zadovoljan sam igrom, raduju me golovi Meniga!

Trener fudbalera Partizana rekao je da je zadovoljan plasmanom svoje ekipe u osminu finala Kupa Srbije.

Partizan je dana pobedio na svom terenu Trajal sa 3:0 i tako se plasirao u narednu rundu.

"Zadovoljan sam. Reprezentitavna pauza je u toku, prethodna dva dana smo imali naporne treninge a i teren je bio loš. Kontrolisali smo utakmicu, i zaista sam zadovoljan", rekao je Stanojević.

foto: Starsport

Stanojević je izrazio zadovoljstvo i zbog dva gola koje je postigao Kvinsi Menig.

"Menig je dao dva gola što me veoma raduje. Živković se upisao u strelce, Marković i Jojić su asistirali. Jednostavno, napadali smo sa svih strana i to se isplatilo", rekao je on.

U narednih mesec dana Partizan čeka težak raspored kako u prvenstvu tako i u Evropi.

"Raduje me teži raspored, za to smo se spremali. Igraćemo na više frontova, i imaćemo mečeve na svaka tri, četiri dana. Ali, kao što sam rekao za to smo se spremali", rekao je trener crno-belih.

