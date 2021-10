TRANSFER NA POMOLU?! Sterling zainteresovan za prelazak u strani klub

"Ako bude prilike da odem negde gde ću imati veću minutažu, bio bih otvoren za to. Fudbal je za mene najvažnija stvar, jedan od izazova koje sam sebi postavio na početku karijere je i igranje u inostranstvu", rekao je Sterling, preneo je Skaj.

"Kao engleski fudbaler znam samo za Premijer ligu, a oduvek sam mislio da ću jednog dana želeti da igram u stranoj zemlji i da vidim kako ću se suočiti sa tim izazovom", dodao je 26-godišnji fudbaler.

Sterling ove sezone nije uspeo da se izbori za mesto u timu Pepa Gvardiole, nakon što je odigrao samo dve utakmice u Premijer ligi. On je prošle sezone positgao 14 golova, a sezonu ranije 30 golova u 51 utakmici.

foto: EPA

"Nisam osoba koja će se žaliti. Nisam pokušavao da od toga napravim nešto veće nego što zaista jeste. Nastavljam da radim ono što moram. Želim redovno da igram, da redovno postižem golove. Od malena fudbal je za mene bila najvažnija stvar, najradosnija stvar. Ako želim sreću na odredjenom nivou, moram da igram fudbal. Moram da postižem golove i da uživam", naveo je.

Trener Sitija rekao je prošlog meseca da je Sterling i dalje važan član ekipe.

"Naši neverovatni uspesi u prošlim sezonama ne bi bili mogući bez Rahima. On je toliko važan igrač, dostiže neverovatno visoke standarde. On te standarde mora da zadrži za sebe i za ekipu i siguran sam da će se na to vratiti. Optimista sam da će imati veoma dobru sezonu", rekao je Gvardiola.

Sterling je 2015. godine iz Liverpula prešao u Siti, sa kojim ima ugovor na još dve godine.

