LEGENDA HRVATSKOG FUDBALA NEPREPOZNATLJIVA! Živi sa 4. bubregom, a zbog greške lekara JEDVA JE OSTAO ŽIV! FOTO

Nekadašnji reprezentativac Hrvatske i legenda Verdera Ivan Klasnić pojavio se na jednom događaju gde je malo ko mogao da ga prepozna. Naime, za njegov novi "imidž" zaslužna je velika životna drama kroz koju je skoro prošao Hrvat.

Klasnić je u razgovoru za hrvatske medije objasnio šta se zaista dogodilo.

"Zarazio sam se s nekim virusom pa mi je otpala kosa. Doktori su mi rekli da će mi se možda i vratiti, no to se ne zna", rekao je on.

foto: Profimedia

Ali taj problem nije ono što je napravilo ogromne probleme Klasniću, još za vreme bogate karijere. Sada on ima 41 godinu i tri rasnplatacije bubrega iza sebe. Osim toga mora redovno da pije lekove kako bi mu bubrezi funkcionisali.

"Da imam problema s bubrezima saznao sam 2005. godine, nakon jedne operacije, a da moram na transplantaciju saznao sam krajem 2006. Kada sam to saznao prvo sam razmišljao šta to znači za moju porodicu, a na kraju sam hteo da pokažem da je moguće igrati i sa takvim problemom", rekao je on.

foto: Profimedia

Lekari su mu uspešno presadili bubreg, a sa njim je nastupio na Euru 2008. godine, gde je čak i dao gol. A dao je pogodak sa drugim presađenim bubregom, jer prvi nije funkcionisao.

"Taj bubreg je proradio, ali je odjednom prestao da funkcioniše, pa sam nakon osam nedelja dobio bubreg od oca. A taj je funkcionisao devet i po godina. Poslednje četiri godine, imam bubreg od jedne meni nepoznate žene koja je bila dve godine starija od mene, ali je preminula", istakao je Klasnić u intervjuu za "Večernji list".

A niko mu ne garantuje da je ovo kraj drame.

"Kada pričam sa lekarima, oni mi kažu da medicina nije uspela u tome da jedan transplantirani bubreg radi ceo život. Ima i nekih koji su funkcionisali 25 godina, ali i ti ljudi su morali opet na transplantaciju", otkreio je Klasnić.

foto: Printskrin/Instagram

On je na kraju otišao i na sud i tužio lekare Verdera zbog svih grešaka.

"Taj novac meni neće vratiti moje zdravlje, no neka to bude slučaj zbog kog će lekari po nemačkim sportskim klubovima pažljivije iščitavati nalaze sportista o kojima brinu od ovih Verderovih. A ja sam ih tužio da nisu dobro interpretirali moje nalaze koji nisu bili dobri i da potom nisu uradili ono što je bilo potrebno", dodao je on.

Danas on igra veteranski fudbal na nemačkim terenima i za sada se dobro oseća. Ipak prošao je kroz tri transplatacije bubrega i vrlo lako je mogao da završi karijeru prerano, sve zbog nemara lekara.

Kurir sport