SVE SE VRATI, SVE SE PLATI: Vanda ostavlila slavnog fudbalera zbog Ikardija, sada joj se brak RASPADA ZBOG PRELJUBE!

Brak nastao preljubom, preljubom se i okončao!

Svetska javnost bruji o burnom raskidu fudbalera Pari Sen Žermena Maura Ikardija i njegove kontroverzne supruge Vande Ikardi.

Vanda je na svom Instagram profilu objavila šokantnu poruku "Još jedna porodica koju si rasturio zbog ku*ve", napisala je Vanda, a zatim otpratila svog dragog sa društvenih mreža.

Zanimljivo, Vanda je tako Maura javno okrivila za raspad njenog braka sa poznatim argentinskim fudbalerom Maksijem Lopezom.

Ljubavna afera čiji akteri su bili Mauro Ikardi, Vanda Nara i Maksi Lopez, 2013. godine uzdrmala je svetsku javnost. To je definitivno jedan od najintrigantnijih trouglova u svetu sporta.

foto: Profimedia

Mauro i Maksi su bili najbolji prijatelji, dok se nije umešala vatrena Vanda. Odlučila je da više ne bude gospođa Lopez, već Ikardi... I uspela je u svojoj nameri.

"Dan pre nego što sam krenuo na turneju u SAD, dobio sam poruku od Vande, što me iznenadilo jer sam obično pričao s Maksiijem, ne s njom. Pitala me da li mogu da joj kupim novi ajped u SAD, jer nije bio dostupan u Italiji u to vreme. Ali to me je podstaklo na razmišljanje. Da li Vanda zaista želi tabelt ili samo povod da stupi kontakt sa mnom?.

foto: Profimedia

Kad sam se vratio u Milan, prva stvar koju sam napravio bila je to da sam joj se javio. Morao sam da joj dam ajped, pa se stvorila sjajna prilika za susret. Dopisivali smo se i počeli smo da slobodnije pričamo. Napisala mi je: "Mauro, Maksi i ja idemo na krstarenje s Gonzalom Bergesijom i njegovom ženu. Zašto ne pođeš s nama?.

Naravno da sam želeo da budem sa njom. Dok sam bio sam na drugom kraju broda, ležao na krevetu i slušao rege, Vanda se iznenada pojavila i sela pored mene, bez ikakvog srama. Tačno u tom trenutku njen brak s Maksijem se završio", napisao je Mauro u svojoj autobiografiji.

foto: Profimedia

Ikardi i Vanda su se venčali, dobili decu, a Maksi je ostao potpun sam. Iskusni Argentinski napadač se povukao, dugo je ćutao, nije želeo da komentariše čitavu situaciju... Međutim, u razgovoru za argentinski dnevnik Klarin otkrio je kakav odnos ima sa bivšim prijateljem i bivšom suprugom.

foto: Profimedia

"Sve što se desi u prošlostu, desi se sa razlogom. Ja sam posle razvoda izabrao da živim povučenije i mirnije, ispod radara javnosti, kako bih zaštitio svoju decu. Jednog dana će i ona da porastu. Pročitaće i videće sve, a ja na želim da uradim ništa što bi me diskreditovalo kao njihovog oca", rekao je jednom prilikom Maksi.

foto: Profimedia

Maksi je u svojoj ispovesti pre nekoliko godina otkrio da mu bivša supruga retko dozvoljava da viđa svoju decu.

"Mnogo nepravdi se dešava u životu, a jedna od njih je da ne mogu da vidim svoju decu. Nekada me te vibracije dotaknu i moram da reagujem i da kažem nešto. Ali posle svega što se zbilo, rešio sam da se poptuno otvorim, da budem srećan i da okrenem novu stranicu u životu. Međutim, morao sam mnogo puta da odgovaram kada sam bio napadnut. Uvek je ista priča... Menjao sam klubove u Italiji da bih ostao blizu njih. Zbog toga sam igrao za Sampdoriju, Torino i Veronu. Ali čak i kada sam bio blizu njih, imao sam poteškoće da ih vidim. U mnogim slučajevima nisam mogao da pričam sa njima ni telefonom. To je isključivo bila Vandina odluka. Kada su deca sa mnom, ona ih zove 150 puta i ja ću im svih 150 puta dozvoliti da se jave. Ali meni nije bilo dovoljno da ih čujem mesecima ni kada sam udaljen od njih 150 kilometara. Dolazio sam do grada da ih vidim i ona bi uvek smišljala drugačije izgovore. Poslednji put kada sam ih video, bilo je to u decembru kada je bila pauza u Brazilu. Doputovao sam u Italiju jer su oni tada bili u školi i viđao sam ih svakodnevno. U januaru sam tražio posebnu dozvolu da provedem sa njima dan za rođendan, putovao sam 20 sati iz Brazila i dobio sam manje od dva sata da ih vidim. Na kraju su oni ti koji pate jer su se radovali vremenu provedenom sa mnom".

foto: Profimedia

Bivši fudbalski as nije krio da ima jako lošu komunikaciju sa Vandom i Maurom.

"Teško je razgovarati sa njom. Čim se ton malo povisi, snima me i šalje snimke negde. Nije ostalo skoro ništa od odnosa koji bi majka i otac dece trebalo da imaju. Najčešće moramo da pričamo preko advokata", slična situacija je i Ikardijem...

foto: Profimedia

"U jednom trenutku sam mu rekao da će kada postane otac shvatiti težinu svojih gestova koje danas pravi prema meni. Nekada se ponaša gore od Vande i odlučlio sam da ne želim više nikakav kontakt sa njim. Nedavno je bio rođendan mog najmlađeg sina i kada sam ga pozvao, Ikardi je prekinuo poziv. Kakav dijalog da imate sa takvom osobom?".

Kurir sport