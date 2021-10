KOLAROV ME POZVAO U INTER! Džeko otkrio anegdotu o dolasku u Milano

„Lukaku je uradio velike stvari ovde i Inter treba da mu bude zahvalan. Praktično im je sam uz Kontea doneo titulu šampiona i onda je napravio izbor da ode. Ja sam znao da dolazim u veliki klub gde će me odmah poštovati. Ovaj Interov tim je najofanzivniji u kojem sam igrao zajedno sa onim Mančinijevim Mančester Sitijem. Napadamo sa puno igrača, ali i primamo više golova nego što bi trebalo. To je nešto na čemu moramo da radimo“, rekao je Džeko.

Reprezentativac Bosne i Hercegovine je otkrio kako je došao u Inter.

„Znate li ko me je pozvao u Inter? Kolarov. On mi je prvi otkrio da je Inter zainteresovan i da postoji mogućnost za transfer. Rekao mi je: ‘Ovde te stvarno žele, ajde dođi’. I eto me, sad sam tu…“

Napadač je mogao da pojača svog sledećeg rivala.

„Roma je počela pregovore sa Juventusom, a ja nisam znao ništa o tome i tek kasnije sam ušao u priču. Transfer je propao jer Roma nije uspela da mi nađe zamenu. Ali ne gledam u prošlost, srećan sam u Interu. Došao sam ovde da pobeđujem i osvajam“, rekao je između ostalog Džeko.

