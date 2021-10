SRBIN UDAREN PO DŽEPU! Kolarov kažnjen zbog incidenta na utakmici koju NIJE IGRAO

Naš internacionalac se po završetku meča u kojem je njegov klub poražen sa 3:1, našao u konfliktu sa pristalicama rimskog kluba, a zbog njegovog nepristojnog gestikuliranja ka tribinama moraće da plati kaznu u iznosu od 10.000 evra.

Svemu je prethodio incident koji je u proslavi pobede izazvao igrač Lacija, Felipe Luiz koji je tom prilikom skočio na leđa bivšem saigraču, sada uzdanici Intera Hoakinu Korei. To je izazvalo burnu reakciju Argentinca, koja je prerasla u koškanje i gužvu, a fudbaler rimskog kluba je zbog svog postupka kažnjen suspenzijom od jednog meča.

Luiz Felipe se nakon meča izvinio, ali to nije bilo dovoljno, već je svoj potez potom obrazložio na Instagramu.

- Na kraju utakmice skočio sam Tukuu na Leđa jer je on jedan od najboljih prijatelja koje mi je fudbal podario. Naše porodice su u dobrim odnosima i bili smo uvek bliski. Želeo sam da ga zagrlim i našalim se sa njim oko rezultata. Ipak, previše sam bio uzbuđen, kada razmislim bolje, možda nije bilo pravo vreme za to. Izvinjavam se svima koje je moj potez uvredio, a ističem još jednom da nisam želeo da nipodoštavam nikoga. Bio je to nevini akt.

Podsetimo, Kolarov je za Lacio igrao od 2007. do 20010. godine. Ipak navijači ovog kluba mu nisu zaboravili „izdaju“, odnosno potpis za najvećeg rivala njigovog kluba Romu, u koju je prešao 2017. godine iz Mačester sitija.

Kurir sport