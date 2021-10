DŽAJIĆ ŠOKIRAO ZVEZDAŠE: Hteo me je Partizan, evo šta je PRESUDILO da odbijem poziv!

Na Đurđevdan 1963. godine, legendarni Dragan Džajić debitovao je za prvi tim Crvene zvezde sa samo 17 godina! Tamo je proveo dvanaest godina, pre nego što se pridružio Bastiji na dve sezone, koju je prvi put u istoriji popeo na podijum francuskog šampionata. Posle ove korzikanske uspešne odiseje, vratio se u Jugoslaviju i odigrao još dve sezone u svom omiljenom klubu za koji je postigao 287 golova na 590 utakmica, pre nego što je okačio kopačke o klin.

foto: Crvenazvezdafk.com

Sa jakim rekordom sa pet državnih prvenstava, četiri kupa Jugoslavije i finalom Evropskog prvenstva sa reprezentacijom 1968. godine koje mu je donelo treće mesto u trci za Zlatnu loptu, koga je fudbalski kralj Pele nazvao " Čudo Balkana“, bio je najgora noćna mora mnogih odbrambenih igrača i golmana, poput njegovog sunarodnika Ilije Pantelića. Međutim, nekadašnj najbolje levo krilo na svetu, najbolji igrač u istoriji jugoslovenskog fudbala, možda nije toliko poznat mladoj publici.

INTERVIEW | Nous avons eu la chance de rencontrer l'immense Dragan Džajić, légende de @crvenazvezdafk et du @SCBastia qui a accepté de revenir pour vous sur sa riche carrière ainsi que sur les évolutions du football. Nous le remercions pour sa confiance ⬇️https://t.co/A9nzCFzpHx — Le Corner (@Le_Corner_) October 30, 2021

- Još u Jugoslaviji su postojali oni čuveni kampovi gde su svi mladi igrači u zemlji dolazili na preporuku svojih klubova. Bio je kamp u Kruševcu i moj prijatelj i ja smo bili jedina deca iz Uba. Bilo je najmanje 300 mladih igrača i tamo su treneri, vezani za Crvenu zvezdu, Partizan i druge velike klubove, direktno birali mene da igram u njihovom timu protiv beogradske ekipe. Vratio sam se potom u Ub i došli su mi ljudi iz Partizana. Treba da znate da smo svi u porodici bili veliki navijači Crvene zvezde, osim mog oca kojeg fudbal nije previše interesovao. Ljudi iz Partizana su razgovarali sa njim, predložili mi da idem u internat i da jedem u kantini, ali im je otac objasnio da je moja škola udaljena od kuće i da je najbolja kuhinja kod moje mame. Ostavili smo to tamo, tada nije bilo dogovora. Taj čovek iz Partizana koji je došao da me vidi tada je jednom čoveku iz Crvene zvezde rekao da Partizan pokušava da dovede klinca iz Uba. U pitanju je bio generalni sekretar kluba i poznavao je mog oca. Zatim je poslao predstavnike Crvene zvezde da me regrutuju - rekao je Džajić u razgovoru za francuski "Korner", vođenom u Beogradu na "Marakani".

foto: Profimedia

Kako je pojasnio, Zvezdin predlog je bio sličan Partizanovom, samo što je ovoga puta on odlučivao!

- Prihvatio sam i zahvaljujući pomoći mog brata koji je voleo fudbal, mogao sam da putujem svaki dan do Beograda, jer je bilo 60 kilometara tamo i nazad. Proveo sam manje od godinu dana u omladincima Crvene zvezde i napredovao brzo do prvog tima. Prvo sam igrao poslednjeg dana šampionata, a onda bio nateran da igram Rapan kup, prethodnicu kasnijeg Intertoto kupa. Počeo sam da igram od prvog dana, bio sam najmlađi igrač u tadašnjoj veoma jakaoj jugoslovenskoj ligi i nije prošlo mnogo vremena pre nego što sam postao i reprezentativac - prisetio se legendarni Dragan Džajić kako je bilo na početku blistave fudbalske karijere.

