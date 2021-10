UŽIVO, DERBI U HUMSKOJ: PARTIZAN-ČUKARIČKI (18.30), Saša Ilić se vraća KUĆI! Mogu li Brđani da zaustave Parni valjak?

TOK MEČA.

SASTAVI:

PARTIZAN: Popović - Živković, Vujačić, Saničanin, Urošević - Zdjelar, Jojić - Jović, Natho, Menig - Rikardo

ČUKARIČKI: Petrović - Stevanović, Kovačević, Šapić, Roganović - Docić, Kovač - Ndijae, Kajević, Čolović - Rakonjac.

Napred Partizan! 👊🏻⚫⚪ 🏆 Linglong Tire SLS 🆚 FK Čukarički 🏙 Beograd 🏟️ Stadion Partizana 📆 31. oktobar 2021. 🕖 18:30 📺 @arenasporttv 📲 #PARČUK pic.twitter.com/DdYkgG7M2L — FK Partizan (@FKPartizanBG) October 31, 2021

Trener Partizana Aleksandar Stanojević govorio je na konferenciji medije uoči meča sa Čukaričkim.

Stanojević ne krije da ga jer obradovao poraz Zvezde, ali ne veruje ni da Partizan može non stop da pobeđuje.

"Prirodno je da nam znači kada Zvezda ne pobedi, kao što i njima ne znači kada mi ne pobedimo. Njihov kiks nam daje još jedan impuls da idemo još jače. Ali, ne može da se dobije svaka utakmica. Nemoguće je. Mi nećemo pobediti sve do kraja, to je nemoguće. Samo što uvek kažem igračima da možemo da izgubimo, ali samo na određene načine. Može da se izgubi i izgubiće se da li zbog terena, vremena, umora, protivnika, ali naša energija mora da bude na maksimumu, da uđemo u meč tako da svi to vide, osete. Mi se ne opuštamo, ja sam uvek obazriv, poštujemo svakog protivnika. Ali, tek je 15. kolo prvenstva", izjavio je Aleksandar Stanojević.

foto: Starsport©

Stanojević potencira koliko je njemu i igračima bitna podrška navijača.

“Imamo izuzetnu podršku, srećan sam kada su nas navijači bodrili, recimo, protiv Flore i kada nam nije išlo kako smo želeli. Ali, mislim da bi trebalo 'grobari' da prepoznaju ovaj trenutak, da dođu u većem broju, jer smatram da smo to zaslužili po odnosu, načinu igre. Ima malo razočaranja što nismo u većem broju svi zajedno. Nismo ni pola prvenstva prošli, imamo tešku borbu pred nama, pa nam je potrebna veća i jača podrška. Mi nismo ušli u Ligu Konferencije, nego su nas navijači uneli podrškom protiv Sočija i Santa Klare. To nam i sada treba", poručio je Stanojević.

foto: FK Čukarički

Sa druge strane je legenda Partizana Saša Ilić, koji sedi na klupi Čukaričkog.

Za njega će ovo biti posebno emotivan meč.

- Skoro ceo svoj život proveo sam u Partizanu – započeo je priču o sutrašnjem gostovanju u Humskoj Saša Ilić, koji je bio pod znakom pitanja za ovaj susret, ali je test na prisustvo virusa kovid-19 srećom bio negativan.

- Jednostavno, nikad nisam ni razmišljao da je moguće da će se ovakva situacija dogoditi. Stvarno je specifično, ali sada sam trener Čukaričkog, na meni je da emocije, kojih će svakako biti, zadržim za sebe – naglasio je Ilić.

Šef struke Brđana pohvalno je pričao o ekipi Partizana, kao i o šefu struke crno-belih Aleksandru Stanojeviću.

- Partizan je fantastičan ove sezone, igra odličan fudbal, takmičarski, uz sjajno vođenje sa klupe kolege Stanojevića. Napadaju crno-beli titulu, sa pravom s obzirom na kvalitet tima. Imaju širok „roster“ igrača, mnoštvo pojedinaca sa ogromnim individualnim kvalitetom, uvek spremnih da jednim potezom odluče pobednika.

Govorio je potom Ilić o svom timu, uz naglasak da se Čukarički neće predavati i da će u Humsku ići da se nadigrava.

- Mnogo toga treba da se poklopi da bismo u Humskoj ostvarili povoljan rezultat. Ali, uvek je moguć loš dan protivnika, ako uz to mi budemo na maksimumu, sve je moguće. Najbitnije je da igrači Čukaričkog pokažu karakter, da ne bude straha. Ovo je zaista utakmica u kojoj nemamo šta da izgubimo, a možemo mnogo toga da dobijemo. Siguran sam da moji momci imaju mnogo samopouzdanja, iako je ekipa evidentno uzdrmana posle poraza od Loznice i eliminacije iz Kupa Srbije. Ovo je ipak lepa prilika za naše mlade momke da se prikažu u najboljem mogućem svetlu.

Kurir sport