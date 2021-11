MITAR JE FENOMEN, NJEMU NE TREBA TRENER: Darko Kovačević tvrdi da napadač Fulama ima KVALITET za Premijer ligu!

Aleksandar Mitrović je prava gol mašina. Uživa na terenu i caruje u engleskom Čempionšipu. Na 16 odigranih utakmica postigao je čak 18 golova u dresu Fulama i ubedljivo je najbolji napadač u drugom engleskom rangu.

Tamošnji komentatori žale što Srbin ne igra u Premijer ligi, a njihovo mišljenje deli i Darko Kovačević, koji je jedno vreme igrao u elitnom rangu engleskog fudbala, kada je u sezoni 1995/1996 nosio dres Šefild Venzdeja.

foto: Profimedia

- Mitru sve odgovara. Fenomenalan je momak i fudbaler. Njemu ne treba trener da bi ga motivisao, on to radi sam. Protiv bilo kog protivnika da igra, Mitar isto razmišlja. Da li protiv Reala, ili Milvola... Aleksandar Mitrović je gol igrač i to Englezi dobro znaju - priča za Kurir Darko Kovačević i nastavlja:

- On je gol igrač! Uvek daje maksimum i uvek ide do kraja. Kod njega nema ništa na pola. I tako igra u Fulamu i u reprezentaciji Srbije.

foto: Dragan Kadić

Po svim parametrima Aleksandar Mitrović je fudbaler za Premijer ligu. Međutim, prošle sezone više vremena proveo je na klupi Fulama, nego na terenu. Tadašnji menadžer Skot Parker inatio se kada je Srbin u pitanju. I na kraju, klub je to debelo platio.

- Najlakše je bilo skloniti Mitra. Sećam se svega i vremena kada je sedeo na klupi, a nije trebalo. Ispali su, eto odgovora bivšem treneru. Ne znam šta je bilo između njih dvojice, ali da je trener istrpeo Mitra, garantujem da bi Fulam ostao u ligi. Nema tu mnogo filozofije, računica je jasna.

foto: Starsport

Aleksandar Mitrović sa posebnim žarom i intenzitetom igra u dresu srpske reprezentacije, gde je apsolutni rekorder po broju golova, jer ih je postigao ukupno 43.

- Mitar voli Srbiju i uživa dok igra za reprezentaciju. Kao i svakog, raduju me njegove partije u državnom dresu. Konstantan je kada igra za nacionalni tim, bez obzira ko je selektor i to je parametar koji dobija na težini - jasan je Kovačević.

Kurir sport/A. Radonić