KIN OPET PO TRENERU JUNATEDA: Ščepao bih Olea i pitao zašto ti igra Fred?

TURBULENTNO NA OLD TRAFORDU

Kin je u studijskoj emisiji na poluvremenu žestoko kritikovao dobranu Junajteda, a posle utakmice je u studiju televizije Skaj izdvojio šta mu sve smeta u Solskjerovim odlukama i ekipi.

„Da Ole sada uđe ovde, ščepao bih ga i pitao zašto ti igra Fred? Svi menadžeri donose odluke, rade sa igračima iz dana u dan, ali ja bih ga pogledao i pitao zašto igraš sa Fredom u sredini terena? Mora da preuzme odgovornost za to“.

Ipak, Kin je jedan od onih koji smatraju da bi Norvežanin trebalo da ostane na Old Trafordu.

„Junajted je u lošoj fazi, ali postoji izlaz iz toga. Da li je Ole čovek koji može da ih izvuče, to je veliko pitanje, ali se nadam da jeste. To je više nada nego vera. Svaki put kada loše igraju Ole je kriv, a svaki put kada pobede Ole je najsrećniji čovek na planeti. On mora da se pogleda u ogledalo i da kaže sebi da mora bolje od ovoga. Došao je u Junajted u teškom trenutku i vodi jedan od najvećih klubova na svetu. Ali ako sa sobom vodiš blefere i zavisiš od Šoa i Van-Bisake… Ma zamisli da zavisiš od njih! Ole, možda bi ti bilo bolje da se oslobodiš toga“, rekao je nekadašnji kapiten Mančester junajteda.

Kurir sport