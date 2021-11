ZVEZDA NE ŽELI REGULARNU LIGU! Stanojević GRMI: Opet pokazuju MIŠIĆE i MOĆ, šta znače pretnje da će učiniti sve VAN TERENA?

Minulog vikenda večiti rivali Crvena zvezda i Partizan odigrali su utakmice 16.kola Superlige Srbije.

Zvezda je nakon preokreta slavila u derbiju protiv Vojvodine u Novom Sadu, dok je Partizan potpuno iznenađujuće prekinuo seriju pobeda protiv Proletera u Humskoj, odigravši bez golova.

Nažalost kao i uvek utakmice su u senci suđenja i međusobnih prozivki.

Ovog puta Zvezda je ogorčena suđenjem u Novom Sadu i zašto VAR nije dosudio penal nad Dragovićem.

Potom se oglasio sportski direktor kluba Mitar Mrkela i javno prozvao Partizan i FSS.

Nije se dugo čekalo na odgovor sa suprotne strane, oglasio se Aleksandar Stanojević trener Partizana.

"Želim prvo da istaknem da se grozim zbog toga što moram u ovom momentu i na ovaj način da se obratim pred jedan od najvažnijih mečeva reprezentacije Srbije u poslednjih nekoliko godina. Ipak, ne mogu da ostanem nem na izrečeno, iako nije moj manir da lično komentarišem izjave direktora. Pričam samo o struci, no, vidim da su nas iz Zvezde direktno prozvali, nas koji smo igrali i izvojevali pobede u prethodnom periodu. Komentariše se suđenje, neke situacije i želim da postavim pitanje ljudima iz struke u celoj našoj ligi: da li postoji neka situacija, meč u kome je neki od klubova bio oštećen protiv Partizana?! Da je nešto bilo neregularno, da li je neko zakinut i da li smo neki meč dobili na nepošten način? Neka mi odgovore ljudi iz struke, ne želim da pričam sa ljudima na funkcijama. Da li možda neki gol nije bio regularan, da li je dosuđen penal koji nije postojao?! Isto sam pričao i tokom prošle sezone kada je Partizan bio u minusu osam bodova. Nisam komentarisao, jer sam smatrao da stvari idu u dobrom pravcu", rekao je Stanojević za "Telegraf" i nastavio:

foto: Starsport

"Da li smo komentarisali VAR i prekršaj nad Igorom Vujačićem u derbiju, pre gola rivala?! Nismo komentarisali, niti se oglašavali. Jesmo li se oglasili kada je Crvena zvezda imala VAR odluku i nedosuđen penal u 90. minutu protiv Napretka na svom stadionu?! Nismo! Zašto? Zato što smatramo da je takmičenje regularno i da sve ide u dobrom smeru i ne vidim zašto sada njima to ne odgovara, zašto im smeta VAR. Zar žele da se vrate u situacije kada su im penali svirani van 16 metara, kada su u pet godina izgubili pet mečeva?! Da li je to normalno i moguće? Koja je to demonstracija sile, počinje li to opet da radi Zvezdina mašinerija?! Hoće opet da pokazuju mišiće i moć, kakve su to izjave sa njihove strane da će sve uraditi na terenu i van terena? Je li to normalno da jedan klub saopšti da će sve uraditi van terena da se rezultat napravi?! To nije normalno, to je zastrašivanje.", ogorčen je trener Partizana

foto: Starsport©

Stanojeviću nije jasno u čemu je problem.

- Ne znam stvarno šta je sada problem, šta to znači "van terena", možda hoćete još neku titulu poput one iz 1946. godine?! Postoji takav slučaj još negde na svetu, koja je to demonstracija moći da u 21. veku ti priznaš titulu od pre 75 godina! Vi sada pričate o situacijama, pa dajte mi tu situaciju gde je Partizan dobio meč na napošten način. Dobili smo neke utakmice lako, neko teško i to se sada nipodaštava, počinju neke pretnje da će se udariti sve na terenu i van njega. Malo ste se zaigrali, došao je VAR, došlo je obećanje da će biti sve pošteno, pustite nas zato da igramo fudbal i da se borimo sportski i muški kako nam priliči.

Nije iznenađen napadima iz Zvezde.

- Ti spinovi, konstantni pritisci, pretnje, demonstracija moći, sve se to dešavalo u prošlosti. Razumem da veliki broj ljudi navija za Zvezdu, ništa sporno. Razumem i kako je teško dobiti svaki meč i ti momci iz Zvezde se preznoje za svaku pobedu, moraju da se izbore za svaki rezultat i izuzetno to poštujem. Nikada nisam želeo da umanjim njihov uspeh, isto sam pričao i na minus odam i sada kada imamo plus šest bodova. Ponavljam takođe, neka mi se javi neko iz struke i kaže gde je i ko oštećen zbog Partizana ove sezone. Penal u Kruševcu koji je ponovljen? Pa, imate snimak, pogledajte ga i sve je jasno. Nismo ni mi nikome ništa spočitavali, uvek smo pružili ruku rivalima šta god da je bilo na terenu. Čini mi se da je sada problem što je Partizan posle četiri, pet godina dugo prvi na tabeli, opstajemo i to nekome izgleda smeta. Bili smo i mi u zaostatku, pa nismo komentarisali situacije, nikad ružnu reč. Smatramo da je suđenje odlično, greši se nekada i na našu i na njihovu stranu, to je sport, dešava se naprosto. Samo ne znam odakle sada ovaj pritisak, zašto se ovo dešava, iz kod razloga. Ide prema nama, FSS, takmičenju...

Kurir sport / Telegraf