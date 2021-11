SAMO JE 1 RAZLOG ZBOG KOG SU ORLOVI BAŠ SADA EKSPLODIRALI! Mitrović na klupi? To može i sme samo Piksi

Fudbalska reprezentacija Srbije plasirala se na Svetsko prvenstvo u Kataru pošto je u poslednjoj kvalifikacionoj utakmici u A grupi pobedila Portugal u Lisabonu rezultatom 2:1 (1:1).

Jedan od najvećih uspeha u istoriji srpskog reprezentativnog fudbala naš nacionalni tim ostvario je utakmice, u kojoj je potpuno nadigrao jednu od najboljih selekcija na svetu.

Tokom napete utakmice ekipa Dragana Stojkovića bila je bolja od rivala, ali odlučujući momenat dogodio se u 90. minutu, kada je Dušan Tadić centrirao sa desne strane, a Aleksandar Mitrović šutirao sa zemlje glavom i pravom bombom pogodio desni donji ugao gola.

O tome kako su Piksijevi orlovi nadigrali Portugal kao i koje su prednosti i mane nacionalnog tima govorili su nekada čuveni fudbaleri Ivica Iliev, sadašnji sportski direktor Partizana, i Albert Nađ, trenutno trener Teleoptika.

- Desio se Piksi koji je čovek srpskog fudbala. Preponosan sam na sve što su uradili, vratili su nas na mesto gde pripadamo. Mi pripadamo tom svetskom vrhu, ali to se poslednjih decenija izgubilo. To su isti igrači koji su kritikovani prethodnih godina. Mi imamo stručne ljude, ali ne znam šta se desilo pre nekoliko godina. Nije slučajno što je naš najbolji strelac promašio penal protiv Škotske, a sad nas taj isti strelac vodi na Svetsko prvenstvno. Piksi je svetska veličina, sama njegova pojava odiše autoritetom i on donosi taj pobednički mentalitet - rekao je Iliev u emisiji Usijanje na Kurir televiziji.

Nađ smatra da je Piksi "ono nešto" što je našim fudbalerima svih ovih godina falilo.

- Piksi je ono što je falilo našim igračima. Svaka utakmica je opterećenje, a oni su znali da im je ova utakmica odlučujuća. Utakmica sa Katarom je bila priprema za njih. Na čelu sa Piksijem, svi su spremali i analizirali utakmicu protiv Portugala, ono što su oni pokazali jeste napadački duh i želja za uspehom. Posle drugog minuta kad smo primili gol, svi su se izdigli. Imaju taj neki drugačiji fokus sada nego što su imali. Piksi je njima doneo nešto, to smo videli onda u svlačionici - rekao je Nađ.

Sportski direktor Partizana smatra da je Dragan Stojković Piksi doneo srpskom fudbalu svetski način razmišljanja.

- Samo sa energijom da ste najbolji i samopozdanjem može da se napravi iskorak ka pobedi. Kakve su vam misli, takav vam je život. Piksi pre nego što je postao selektor, rekao je "Ja ću odvesti reprezentaciju na Svetsko prvenstvo". On je bio siguran u to i usadio to u igrače. Pred svaku utakmicu smo mogli da vidimo kako se Orlovi smeju, to je ono što lider treba da radi, da izvuče maksimum iz svojih ljudi. Nisu igrači bili ti koji su krivi za prethodne neuspehe, ja tačno vidim razliku kako neki treneri rade. Pravi trener izvlači maksimum. Verujem da sa ovim samopouzdanjem možemo imati najveći uspeh srpskog fudbala. Piksi je uneo red, rad i disciplinu. Doneo je svetski način razmišljanja kako se napreduje. Pogledajte i sami njegovim dolaskom koliko imamo više golova, koliko je sve čistije i lepše. On je ujedinio fudbal - rekao je Iliev.

Nađ je podsetio na pritisak koji fudbaleri trpe, kao primer naveo je Mitrovića koji je prošle godine bio tragičar zbog promašenog penala protiv Škotske.

- Vraćam se na Piksija. Piksi je najbolji naš fudbaler svih vremena, da se ne uvrede ostali. Kad je on postavljen za selektora, znao sam da će on svoje samopouzdanje da prenese na igrače. On je imao i dosta medijskog pritiska, pre evo godinu dana Mitrović je bio tragičar a eto sad kakav je uspeh postigao. U sportu se jako brzo dešavaju stvari, ja sam siguran da je Mitroviću bilo najteže kad je promašio penal protiv Škotske. On je prošle godine bio veliki tragičar, a sad je veliki heroj. Siguran sam da je u Piksijevom štabu svako podeljen što se tiče posla. Svi ljudi u stručnom štabu odradio dobro svoj posao, Piksi je njih izabrao zbog kvaliteta. Nije slučajno doveo Japanca da bude kondicioni trener - rekao je Nađ u emisiji Usijanje.

- Postaviću jedno pitanje. Da li su naši fudbaleri veće patriote od sinoć nego od onda kad su imali debakl sa Škotskom. Mi smo jako ponosan narod i želimo da predstavimo našu zemlju na najbolji način. Ovo su isti igrači koji su igrali tad. Kvalitet se stavlja ispred ličnih interesa. Velika nam je čast što je okosnica reprezentacije ponikla u Partizanovoj školi. Sada su ljudi posvećeni interesu Partizana - rekao je Iliev.

Iliev se osvrnuo i na bivšeg selektora Srbije (sada trenera Bolonje) Sinišu Mihajlovića.

- Uvek neko treba da napravi radikalne poteze. Mali broj ljudi ima te karakterne osobine da preuzme veliku odgovornost, a to je imao Mihajlović - kaže Ivica.

Šta nas čeka na Mundijalu?

- To će biti jedan mnogo specifično Svetsko prvenstvo. Biće jako teško to organizovati, visoke su i temperature tamo. Očekujem od njih da budu ovakvi kao što su i sad bili. Svetsko prvenstvno je drugačiji tip takmičenja, na svaka tri dana imaju utakimice. Ali, ja očekujem da svi budu u formi kao i sada. Piksi je sigurno već počeo da razmišlja o pripremi kako bismo bili do maksimuma spremni. Možemo svašta očekivati, fudbal je takav sport da favorit ne mora da pobedi. Ovo što su sada napravili, verujem da će to i zadržati. Na Svetskom prvenstvu nema lakog protivnika, to moramo da znamo. Bitno je da se dobro spremimo i da imamo mentalitet da možemo da pobedimo. Faktor sreće je takođe bitan i možemo da se nadamo najboljem - rekao je Nađ.

- Ne želim ništa još da predviđam, ali verujem da možemo da igramo protiv svih selekcija. Takav smo mentalitet da se nadigravamo sa jačim igračima od sebe, a mislim da su sad stekli samopouzdanje koje im je failo - kaže Ivica.

Mnogima je bilo čudno što je Piksi čuvao Mitrovića za drugo poluvreme utakmice, Iliev je rekao da je to bila vrhunska taktika selektora.

- Dao je objašnjenje, samo takva veličina može da kaže tako nešto. Mitrović je to prihvatio na pravi način i doneo nam je pobedu. Piksi najbolje zna svoju taktiku i na kraju se ispostavilo da je pogodio. Sve što je uradio sinoć bio je čist doktorat - objasnio je Iliev.

