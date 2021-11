PIKSI OTVORIO DUŠU POSLE ISTORIJSKE POBEDE Igrači su HEROJI, pokušao sam da ih opustim: Rajković može u BOLNICU da me otera!

- Ispunjeni smo emotivno. Sve što nam se desilo, mislim da je zasluženo! Upućujem čestitke onima koju su akteri svega ovoga, a to su igrači. Oni su izneli teret ovih kvalifikacija, verovali su od prvog dana i ovaj rezultat koji se desilo je zaista veliki- rekao je Stojković.

Piksi ne krije da je osećaj fenomenalan.

- Pobediti Portugal na njihovom terenu je nešto zaista fantastično! Osećam se lepo, ali potpuno smireno. Nema mesta nikakvoj euforiji, niti sam sam tip koji sada nešto slavi... Jednostavno život teče dalje.

Mnogi nisu verovali u direktan plasman, ali on jeste.

- Po prirodi sam optimista! U ovom poslu u sportu i fudbalu moraš da veruješ. Jer verovanje ti daje neku posebnu energiju. Ako ste pesimista i stalno u strahu, imate neku kočnicu, kako mislite da budete pobednik? Pa, to je nemoguće. Uspeh dolazi kao nagrada za nešto što dobro radite i u šta verujete. Nije sam ovaj meč u Lisabonu, nego od prve utakmice sa Irskom u Beograd vlada je ta atmosfera i verovanje da možemo da dođemo do tog cilja.

foto: Profimedia

Igrači sa sastanka pre meča su izašli nasmejani. Svi do jednog. Odgovorio je na pitanje šta je rekao igračima u svlačionici.

- Nisam od trenera koji traže samo disciplinu... Rekao sam im prvo ono da zapamte jednu poslovicu "Sve što možeš danas, ne ostavlja za sutra". A, onda tražeći od njih ono što vežbamo, igra kratkih pasova, dobra pozicija, da stojimo u sistemu. Rekao lopta ide pas, pas, od noge do noge, a kada nemate gde, onda vrate Rajkoviću, koji onda kreće da dribla jednog, drugog, trećeg Portugalca. I tako može u bolnicu da me otera. Tako je nastao smeh u svlačionici. To su lepe stvari, igrači koji su pod tenzijom, moraju malo da se opuste.., objasnio je Piksi.

Kurir sport