ČUDOTVORAC! Kako nam je Piksi vratio veru u fudbal

Optimizam uliva energiju, energija pokreće volju, a volja dovodi do uspeha!

Dragan Stojković Piksi uverio nas je da je upravo to formula za ostvarenje cilja, a Misterov cilj bio je jasan od samog starta - plasman na Svetsko prvenstvo u Katar.

Vera je bila polazna tačka, a dokazani fudbalski genije verovao je da ovaj tim ima potencijal za velike stvari i pre nego što je postao selektor. Danas u neverici slušamo njegovu izjavu iz decembra 2020. godine, kada je u jednoj TV emisiji "kao iz topa" rekao da je 100 posto uveren da bi Srbiju, koja se samo mesec dana pre toga propisno obrukala protiv slabašne Škotske u Beogradu, odveo na Mundijal u Katar.

U momcima koje gotovo da nije ni poznavao prepoznao je nešto veliko, što njegovi prethodnici nažalost nisu.

"Znam da bih od tih igrača dobio maksimum maksimuma. Vidim taj kvalitet koji je na terenu, neko drugi ga ne vidi, ne znam u čemu je problem" rekao je Piksi.

Baš u momentu kada je srpski fudbal bio pokojnik koga nije imao ko da sahrani, pojavio spasitelj. Čovek koji je imao jasan plan i sposobnost da napravi čvrste temlje za budućnost.

Za selektora reprezentacije u martu je imenovan Dragan Stojković Piksi. Selektor od imena, prezimena i nadimka, onog pravog - fudbalskog. Čovek čija se reč poštuje. Nada se odmah rodila, ali lagali bismo ako bi rekli da zbog njegove pozitivne arogancije nije vladao i skepticizam.

U svom prvom obraćanju Piksi je poručio da ga zanima samo plasman na Svetsko Prvenstvo u Kataru i da se ne bi prihvatao posla da ne veruje da je to moguće.

"Cilj je odlazak na Svetsko prvenstvo. Mene samo to zanima, a verujem i javnost, navijače i sve koji vole fudbal. Učinićemo sve, neće biti lako, ali verujem da možemo", rekao je Piksi.

"Želim da budemo dominantni. Da igramo atraktivno, napadački, i da idemo na pobedu protiv svakog rivala", uporno je ponavljao novi selektor.

Priznaćete, samo ljudi koji su gledali Piksija kako pleše po terenu na SP u Italiji, sada već davne 1990. godine, mogli su da poveruju da je moguće da naša reprezentacija igra ofanzivan fudbal, na gol više. Za ostale tako nešto bila je misaona imenica.

Samo 270 minuta igre bilo je dovoljno da nas Piksi ubedi da je ipak moguće. Za devet dana rada uverio nas je da dolaze neki novi, bolji dani, za nacionalni tim Srbije. Pred svaki meč govorio je da ga protivnik ne zanima, da želi da njegov tim bude dominantan na terenu i da nam niko ne može oduzeti veru i nadu u plasman na Mundijal.

Piksi pred Irsku:

"Mi se nalazimo u jednom zajedničkom projektu, Svetsko prvenstvo je prioritet i obaveza koju igrači moraju da shvate, ne zato što je to, prosto, za njih same to važno, već i što čime uradite nešto lepo za svoj narod, svoju zemlju, da ispišete neku fudbalsku istoriju. Ja sam optimista po prirodi, to želim i od igrača".

Meč je završen pobedom Srbije 3:2.