ČUKARIČKI ČEKA PAZARCE Stevanović: Moraćemo da uradimo sve suprotno nego u Novom Pazaru

Čukarički je na gostovanju u Novom Pazaru u četvrtak osvojio bod (2:2), u zaostaloj utakmici drugog kola fudbalske Super lige.

Raspored je takav da će isti rivali snage odmeriti već u ponedeljak (15 časova), ovoga puta na stadionu na Banovom brdu u okviru redovnog, 17. kola. Prethodni duel bio je prilično uzbudljiv, sa po dva gola na obe strane, sa po jednim penalom za oba tima...

- Znali smo šta nas čeka u Novom Pazaru, znali smo protiv kakve ekipe igramo, na specifičnom terenu, sa ambijentom u kojem navijači daju veliku podršku svom timu. Oni polako hvataju priključak, a zaista mislim da su dobra ekipa, da poseduju kvalitet, iako su još uvek poslednji na tabeli. Odigrali smo borbenu utakmicu, ali na kraju nismo zadovoljni, došli smo po pobedu – kazao je Miladin Stevanović, koji je potom nastavio:

- Nismo ušli u utakmicu onako kako smo se u svlačionici dogovorili, zbog toga smo i imali dosta problema. Na kraju, mogli smo i da izgubimo, ako ništa drugo uzeli smo bod. Nismo smeli da dozvolimo da ritam meča bude takav da njima odgovara, trebalo je da kontrološemo igru, da čuvamo loptu, ali to se nije dogodilo. Ispostavilo se i da smo im poklonili oba gola, skrivili smo jedanaesterac i nepotrebni prekršaj za slobodan udarac, ali na isti način smo mi postigli golove za izjednačenje. Nije rezultat toliki problem, koliko mi smeta naša loša igra.

Bio je Stevanović strelac prelepog pogotka iz slobodnog udarca u 36. minutu susreta u Novom Pazaru.

- Na nesreću, početkom meča ostali smo bez kapitena Docića, koji se povredio. Mnogo nam znači, osetilo se to u našoj igri. Kad već on nije bio na terenu, prilikom tog slobodnog udarca Mijailović i ja smo se konsultovali, na kraju mi je Srđan prepustio loptu i ispalo je dobro. Vežbamo „slobodnjake“ posle svakog treninga, nije to ništa čudno.

„Uzeli su na zub“ navijači Novog Pazara Stevanovića tokom meča, ali je on sve to stoički podneo.

- Nije mi smetalo. Naprotiv, volim da igram u takvoj atmosferi. Nisam prvi putu Pazaru, oni uglavnom „uhvate“ jednog igrača koji im je najbliži, ali zaista im ne zameram, niti mi je to smetalo.

Pred duel istih rivala na Banovom brdu Stevanović smatra da je Čukarički favorit, ali da do pobede može samo u slučaju da ne ponovi greške iz Novog Pazara.

- Moraćemo da radimo sve suprotno od tog meča. Siguran sam da će biti kako treba, samo da uđemo drugačije u utakmicu. Ipak je ovo naš teren, bolje pripremljen, u boljem stanju, a to pogoduje našoj pas igri. Ukoliko budemo radili ono što treba i što se od nas očekuje, tri boda neće izostati – poručio je Stevanović.

Biće Čukarički lišen pomoći kapitena Docića, suspenziju zbog četiri žuta kartona moraće da odradi Stefan Kovač, pod znakom pitanja je i prvi strelac tima Đorđe Jovanović, kao i još nekolicina prvotimaca.

- U svakoj utakmici nam neko nedostaje, sad će to biti Docić, Kovač i Jovanović. Ali, Čukarički ima igrače koji mogu adekvatno da zamene svakog pojedinca, sigurno je da će tim koji izađe na teren biti najbolji mogući u tom trenutku.

U međuvremenu, neki rezultati su išli na ruku Brđanima, koji su praktično zadržali prednost na trećem mestu, iako nisu slavili u Novom Pazaru.

- Pratim sve, baš sam se čuo sa starijim saigračima posle subotnjih utakmica u Super ligi. Trenutno smo treći, zavisimo samo od nas i tako treba i da bude, nadam se da ćemo do kraja ostati na toj poziciji, koja bi nam garantovala novi izlazak u Evropu, s obzirom da smo eliminisali iz Kupa Srbije. Ali, ponavljam, pratimo i ostale rezultate, a ovoga puta s nam baš išli na ruku. Više ipak razmišljamo o onome što se događalo u našim mečevima u prethodnom periodu, mogli smo da imamo šest-sedam, možda i deset bodova više. Na nama je da krenemo u pobednički niz, i da na pauzu odemo zadovljni, nadam se na trećem mestu i sa kolikom-tolikom zalihom u odnosu na najbliže pratioce.

Kurir sport