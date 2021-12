ZVEZDA POZIVA: LJUDI DOBRE VOLJE, DAJTE KRV ZA SRBIJU! Zavod za transfuziju u VELIKOJ NESTAŠICI!

Akcija "Crveno-bela krv" biće održana 23. put 1. i 2. decembra od 10.00 do 18.00 časova u prostorijama Crvene zvezde. Do sada se ova humanitarna akcija održavala samo u Medija centru stadiona "Rajko Mitić", a ovoga puta će svi navijači velikog srca moći to da učine u još nekoliko gradova u Srbiji, kao i u Republici Srpskoj.

Akcija davanja krvi će biti mnogo masivnija u odnosu na sve dosadašnje pošto će biti organizovana u veliko broju gradova Srbije i Republike Srpske i upravo na taj način povećati količine krvi koje će biti sakupljene za sve one kojima je neophodna. Kada je u pitanju naša zemlja navijači će biti u prilici da daju krv u Nišu, Vranju, Užicu, Boru, Zrenjaninu i Petrovcu na mlavi, a a kada je reč o Republici Srpskoj, gradovi su sledeći - Prijedor, Gradiška, Banjaluka, Teslić, Doboj, Brčko, Bijeljina, Zvornik, Višegrad, Sarajevo, Foča, Nevesinje i Trebinje.

- Akcija koja se sprovodi u saradnji sa Institutom za transfuziju krvi Srbije biće još jedna prilika da pomognemo onima kojima je to potrebno, a zvezdaši oduvek pokazuju da imaju veliko, humano srce. Biće to još jedna prilika da svi zvezdaši pokažu veliko srce, s obzirom da Crvena zvezda već 23. put organizuje akciju "Crveno-bela krv", a ove godine je i pored teške situacije izazvane korona virusom, veliki broj navijača učestvovao u akcijama u kojima je prikupljen ogroman broj jedinica krvi. Tako je bilo i u avgustu, kada ste ponovo bili fenomenalni - kažu iz Crvene zvezde.

Krv mogu da daju sve osobe uzrasta od 18 do 65 godina. Potrebno je da budu zdrave, naspavane, da obeduju pre davanja krvi i da ne budu pod dejstvom alkohola ili nekih drugih opijata. Interval između davanja krvi treba da bude tri meseca za osobe muškog, odnosno četiri za osobe ženskog pola.

