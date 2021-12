PRIČAO MI GROZOTE NA SRPSKOM, SAD MI JE KAO OTAC: Ibrahimović ISKRENO o Mihajloviću, evo šta je uradio čim je čuo za tešku bolest!

Povodom najave autobiografije pod nazivom "Adrenalina", Šveđanin je izdvojio vreme i odgovarao na pitanja "Korijere dela Sera", a tom prilikom je, između ostalog govorio i o odnosu sa Sinišom Mihajlovićem.

Ibrahimović se prisetio igračkih dana srpskog trenera i trenutaka koje su delili na terenu kao suparnici.

– Siniša me je jednom prilikom provocirao tokom čitavog meča na terenu govoreći mi grozne stvari na srpskom i pao sam na to. Sada me zove sinom. Kada se razboleo od iste bolesti kao i moj brat, spakovao sam se i otišao za Bolonju. Miha je bio loš na terenu, baš kao i Balak, još jedan profesionalni provokator, ali to je radio kako bi saigračima doneo prednost – rekao je Ibrahimović.

Napadač je otkrio i da je birao između Milana i Napolija i zašto je odlučio da iz Los Anđeles Galaksija pojača Rosonere.

– Maradona je mit. Gledajući dokumentarac o njemu odlučio sam da odem u Napoli, da uradim kao Dijego, da osvojim Skudeto. Bio sam umoran od Amerike, mislio sam da ću se penzionisati, a onda mi je Mino Rajola rekao da sam lud i da moram da se vratim u Italiju. Napoli je tada otpustio Anćelotija, pa sam pitao Mina gde da odem, koji tim je lošiji. Milan je tada izgubio 5:0 u Bergamu i ja sam presekao. Rekao sam sebi da idem u klub koji poznajem, baš kao i grad – poručio je Zlatan Ibrahimović.

