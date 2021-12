ČIM SAM SE RODIO ISPAO SAM MEDICINSKOJ SESTRI IZ RUKU Šok ispovest Zlatana: Brat mi je umro pred očima, otac nije suzu pustio!

Proslavljeni švedski napadač Zlatan Ibrahimović u intervjuu za italijanski list "Korijere dela Sera" otkrio je dosada nepoznate detalje iz svog života.

Ibra je potpuno otvoreno govorio o svojoj karijeri, rivalima, Gvardioli, idolu Ronaldu, ali i svom privatnom životu.

Zlatan je otkrio da mu je majka Hrvatica i katolikinja, a otac Bosanac i musliman. Međutim, na pitanje da li on veruje u Boga i život posle smrti dao je zanimljiv odgovor:

"Ne. Verujem samo u sebe. Kad si mrtav - onda si mrtav. Čak nisam siguran da li želim sahranu i grobnicu, mesto gde će patiti oni koji su me voleli", rekao je Ibrahimović.

Na pitanje da li je sujeveran, Ibra je odgovorio:

"Ne. Ne volim kad mi neko poželi sreću. Ne treba mi, ja odlučujem kako sve treba da ide".

Ibrahimović se prisetio i svog teškog detinjstva.

"Bio sam dete koje je uvek patilo. Čim sam se rodio, medicinska sestra me je ispustila sa visine od jednog metra i pao sam na pod. Patio sam celog života. U školi nisam bio kao druga deca. Ostali su imali plavu kosu sa svetlim očima i mali nos, a ja sam imao veliki nos i bio sam taman. Pričao sam drugačije od njih, hodao sam drugačije. Roditelji mojih kolega su pisali peticiju da me izbace iz školske fudbalske ekipe, uvek su me mrzeli. Zbog toga sam imao loše reakcije. Međutim, kasnije sam naučio da se nosim sa tom mržnjom i negativnu energiju usmerenu ka meni sam pretvorio u oružje", otrkio je Zlatan.

Ibrahimović je govorio i o tome kako je rat u bivšoj Jugoaslaviji uticao na njegovu porodicu.

"Moje prvo sećanje vezano je za Jugoslaviju. Kada sam tamo bio, još uvek je vladao komunizam. Potpuno drugačiji svet. Kada je počeo rat, moj otac je dosta patio. Svaki dan nam je stizala vest o smrti nekoga koga je poznavao. On je dosta pomagao izbeglicama. Mene je uvek želeo da zaštiti. Nije mi dao da idem na sahranu kada mu je umrla sestra. Međutim, kada mi je prat preminuo od leukemije, bi sam tu. Moj brat me je čekao i prestao je da diše ispred mene. Sahranili smo ga po islamskom obredu, moj otac nije pustio ni suzu. Sutradan je otišao na groblje i plakao od jutra do večeri. Sam. Moj otac je bio strog. Kada su me jednom sa prijateljem uhvatili u krađi u radnji, bio sam srećan što su zvali oca mog prijatelja, a ne mog. Njemu su poslali pismo, a ja sam svaki dan čekao poštara i kada je pismo stiglo pocepao sam ga. Da ga je moj otac pročitao ne bih se dobro proveo", otkrio je Ibrahimović.

Zlatan je govorio i o svojoj blistavoj fudbalskoj karijeri. Otkrio je da su mu čuvene makazice Englezima sa 30 metara najdraži gol u karijeri.

"Englezi su me uvek prezirali, pričali su kako nikada neću postići gol protiv njih. Ipak jesam", rekao je Ibra.

Na pitanje ko je bolji - Mesi ili Ronaldo, dao je zanimljiv odgovor.

"Obojica su sjajni, ali neka bude Mesi jer sam igrao sa njim. Sa nim imam profesionalan odnos. Leo živi za fudbal, ali Levandovski je ove godine zalužio Zlatnu loptu", jasan je Šveđanin.

Poznato je da nije imao dobar odnos sa Pepom Gvardiolom u Barseloni.

"Nikada me nije razumeo. On ne voli igrače koji imaju jak karakter. Postao sam problem i kako on nije mogao da ga reši, ja sam ga rešio tako što sam otišao".

Na pitanje ko je po njemu najbolji igrač svih vremena, Ibra je kao iz topa odgovorio:

"Definitivno Ronaldo, onaj brazilski. Kao dečak sam ga imitirao. Što se Maradone tiče, on je mitski igrač. Kada sam pogledao dokumentarac o njemu govorio sam da ću otići u Napoli da im kao i Dijego donesem skudeto", rekao je Zlatan.

