POSLE TEŠKE NESREĆE PONOVO NA TERENU! DŽIGI SE VRATIO: Nikola Ninković zaigrao fudbal nakon 15 MESECI I 19 DANA!

Nekada je bio velika nada Partizana i srpskog fudbala. Otišao je u Italiju 2016. godine u tramsferu vrednom 550.000 evra u Kjevo, da gradi karijeru, a onda je 23. oktobra 2020. doživeo tešku saobraćajnu nesreću u Hrvatskoj, u kojoj je samo zahvaljujući Bogu ostao živ. Posle svega, Nikola Džigi Ninković se vratio na teren i to u dresu Proletera iz Novog Sada.

foto: Starsport©

Nakon punih 15 meseci i 19 dana, jer je poslednju zvaničnu utakmicu odigrao 31. jula 2020. u dresu Askolija protiv Beneventa, Nikola Ninković je zaigrao fudbal. Bilo je to 20. novembra kada je za Proleter odigrao desetak minuta protiv Voždovca (1:0). U petak 30. novembra odigrao je 23 minuta za Proleter protiv Novog Pazara (0:2) u gostima.

Pokazao je na terenu da osećaj za fudbal nije izgubio i da je povratak moguć. Najteži period je iza njega, jer je teška sabraćajna nesreća sigurno ostavila traga na Nikolu Ninkovića. Posle nesreće, dok je bio u bolnici u Sisku nije mogao da govori, jer je imao tešku operaciju jezika, povredio je glavu i vilicu, a izgubio je i nekoliko zuba. Njegove fotografije iz bolnice bile su stravične.

foto: Printskrin

- Imao sam strašnu, užasnu saobraćajnu nesreću, gde sam jedva ostao živ kako su mi rekli doktori kad su me videli posle, kako sam izgledao.. Kažu da retko ko preživi.. Na svu sreću, hvala Bogu meni ništa ozbiljnije nije bilo, osim udaraca i hematoma, nisam imao ozbiljnije povrede i nisu bile potrebne intervencije lekara. Dva meseca posle toga ja sam bio u ‘full’ treningu.. Hvala Bogu to je prošlo, ostalo je iza mene, gledam napred u budućnost.. Prošlo je i ne želim više da se vraćam na to - rekao je za Hotsport u septemberu Nikola Ninković.

U srpski fudbal se vratio poslednjeg dana prelaznog roka u septembru, kada je prihvatio ponudu Proletera iz Novog Sada. Tada je i Čukarički, tačnije trener Saša Ilić bio zainteresovan za bivšu nadu Partizana.

foto: Saša Pavlić

Kurir pruža podršku popularnom Džigiju i nada se da će posle zimskih priprema sa Proleterom ponovo biti onaj stari. Ulazi u najbolje godine, jer u decembru, baš na Svetog Nikolu, puni 27. Karijera je pred njim.

Kurir sport/A. R.