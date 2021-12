ŠMEKER FUDBALA: MOCA VUKOTIĆ je uradio nešto što u JUGOSLAVIJI nije zabeleženo! Ni rak ga nije omeo da se posveti drugoj ljubavi

Anegdota kaže da je Vladislav Bleki Bogićević kada je dolazio na trening reprezentacije, govorio "Zdravo Moco majstore, zdravo Džajo doktore i ostali trkači".

Legendarni fudbaler Partizana Momčilo Moca Vukotić preminuo je u 72. godini.

Nema navijača Partizana a da mu ime Moca ne znači puno.

Uz Sašu Ilića verovatno najveća legenda kluba, odigrao je 791 utakmicu u crno-belom dresu i postigao 339 golova. Osvojio je tri titule prvaka Jugoslavije.

U Partizan je stigao sa 12 godina, debitovao sa 17, a već sa 18 potpisao prvi profesionalni ugovor na pet godina.

Uzor mu je bio Vladica Kovačević, član čuvenih Partizanovih beba koji su samo koju godinu ranije igrali finale Kupa šampiona u Briselu.

Vukotić je imao tu nesreću da igra u vremenu kada su u jugoslovenskom fudbalu dominirali Crvena zvezda i Hajduk. Na prvu titulu je čekao punih 11 godina, a ta sezona će postati posebno upamćena jer su crno-beli do titule došli iako su izgubili od Crvene zvezde sa 4:1 i Hajduka sa 6:1.

- To je bilo vreme velike četvorke, ali su Crvena zvezda i Hajduk ipak dominirali. Skoro nemoguće, jer smo za tih 11 godina imali nekoliko sjajnih generacija. Tu godinu ću ipak pamtiti po utakmici sa Hajdukom koju smo izgubili na Stadionu JNA sa čak 6:1. Prethodno nas je i Zvezda pobedila sa 4:1. To nisam video nigde na svetu, mi smo doživeli katastrofu, a stadion je pevao tako da se orilo. Sedimo skrušeno u svlačionici i ne verujemo svojim ušima, atmosfera kao pred utakmicu, a ne posle teškog poraza. To nam je i dalo snagu, pa smo na kraju ipak slavili titulu - pričao je Moca svojevremeno.

Drugu titulu Moca je osvojio u sezoni kada se opraštao od Partizana. Crno-beli su te sezone dominirali, osvojili rekordna 54 boda, a u duelima sa Zvezdom, Hajdukom i Dinamom osvojili 11 od 12 bodova. Samo su u Splitu remizirali. Moca je briljirao u večitom derbiju koji je bio veoma bitan za titulu, kada je postigao dva gola u pobedi 3:2.

Vukotić je otišao u Bordo, ali se posle manje od godinu dana vratio u klub. Napravio je nešto što niko nije nikada u Jugoslaviji, zanemario je svoju inostranu karijeru radi Partizana.

- Bila je to za mene dobra sezona, bio sam drugi strelac ekipe, dao sam više od 10 golova. A onda me je iz Beograda pozvao Zoran Miladinović i rekao: "Vraćaj se!" Jer, kada sam otišao, bili smo prvaci, a naredne sezone Partizan je jedva opstao. Vratio sam se, istina je i da sam zbog Partizana zanemario karijeru, ali ne kajem se, i danas bih u toj situaciji isto postupio!

Vukotić je treću titulu osvojio u smiraj karijere. Ključna utakmica je bila sa Dinamom, najvećim konkurentom. Partizan je pobedio u Zagrebu sa 3:2, a Moca je dao jedan gol. Bio je to njegov 100. gol, a o tom golu se i danas priča pošto je bio remek-delo.

Momčilo Vukotić je u periodu velike konkurencije odigrao 14 utakmcia za reprezentaciju i postigao četiri gola.

Posle igračke karijere je usledila trenerska. Više od 20 godina je radio u Grčkoj i na Kipru, a jedne sezone bio u Rumuniji. Bio je selektor Kipra tri godine.

Na kraju se vratio u Partizan, gde je postao direktor mlađih kategorija.

Igrač kome su "grobari" spevali pesmu "Ide Moca sa Balkana, zaplakala Marakana. Marakana sva u krvi, Partizan je opet prvi", pre dve godine je operisan zbog malignih bolesti, pošto je ustanovljeno da ima rak glasnih žica.

Pre desetak godina iz hobija je počeo da se bavi slikarstvom.

Kurir sport