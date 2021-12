STIGLA PONUDA IZ ITALIJE NA MARAKANU: Sampdorija hoće Dejana Stankovića na klupi do petka

Nakon današnjeg debakla i teškog poraza od Lacija (1:3), italijanska Sampdorija blizu je promene trenera. Klub je ponovo aktivirao staru želju - Dejana Stankovića, koji je već duže vreme prvi "pik" za šefa stručnog štaba.

Kako spekulišu italijanski mediji, nekada uspešni trener Parme, u narednim danima dobiće otkaz u Sampdoriji koju je letos preuzeo od Klaudija Ranijerija.

foto: Reuters

Sadašji trener kluba sa Marakane velika je želja predsednika Masima Ferare koji je još letos želeo da ga vidi na klupi svog kluba. Transfer ekspert Đanluka Di Marcio javlja da su kontakti Sampdorije i srpskog stručnjaka opet uspostavljeni i da klub iz Đenove pritiska srpskog stručnjaka da se u narednim danima oslobodi ugovora sa Crvenom zvezdom koji mu traje do leta 2023. godine.

Naime, želja Ferare je da Stankovića angažuje do gradskog derbija protiv Đenove, a koji je na programu već u petak. Međutim, Stanković sa Crvenom zvezdom u četvrtak igra u Portugalu meč sa Bragom u okviru poslednjeg kola Lige Evrope, a koji će odlučivati o prolazu u eliminacionu fazu povog takmičenja.

foto: www.crvenazvezdafk.com

Nije realno očekivati da će Stanković u toku naredne nedelje napustiti crveno-bele, pošto je već nekoliko puta odbijao poziv Sampdorije, a i pred ovako bitan meč za klub sa Marakane.

"Svako ko zna kakav je osećaj i kakve emocije izaziva ovaj klub, voleo bi da ostane u Zvezdi ceo život. I kao igrač i kao trener. Međutim, neminovno je da jednom svi krenemo svojim putem. Zvezda je ozbiljna mašina, mnogo je lepo, ali i mnogo je velika potrošnja. I dalje sam zadovoljan, i dalje imam maraton da istrčim. Ima uvek interesovanja za mene, ali to sam rekao i ranije - zapitao bih se da nema. Onda bi to značilo da ne radim dobar posao. Lepo je kad se raspituju za vas. To vam daje snagu da budete još bolji. A moji planovi? Sve ću uraditi da u maju podignem pehar...", rekao je Dejan Stanković u jučerašnjem intervjuu za Informer.

Kurir sport