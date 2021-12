STEFAN KOVAČ: Tri boda na Banovom brdu protiv Kragujevčana za miran zimski san

Čukarički će kalendarsku godinu završiti utakmicom protiv Radničkog 1923. Biće to prvi meč 21. kola Super lige Srbije, koje će kako sada stvari stoje biti igrano sve do vikenda, zbog ranijih odlaganja nekih susreta. U klubu sa Banovog brda čine sve što je u njihovoj moći da teren očiste od snega i osposobe ga za duel protiv Kragujevčana (sreda, 17 časova).

- Jeste ovo poslednji meč u godini, ali lično se nisam zasitio. Profesionalci smo, ovo je naš posao, spremamo se za sve moguće uslove. Igrali smo fizički zahtevan meč protiv Radničkog u Nišu, po takođe vrlo lošem terenu. Vremenski uslovi su takvi da će slično biti i protiv drugog Radničkog, kragujevačkog, ali na nama je da se prilagodimo i da se borimo – kazao je na početku razgovora jedan od najboljih u meču na „Čairu“, Stefan Kovač.

Imao je upravo Kovač sjajnu priliku u prvom minutu nadoknade u Nišu da donese Čukaričkom prvi trijumf protiv Radničkog na strani posle čitavih 18 godina.

- Imao sam dovoljno mirnoće da primirim loptu i „lažnjakom“ izbacim čuvara iz igre, ali nisam dovoljno otvorio stopalo i iz izgledne pozicije sam promašio. Krivo mi je zbog toga, znam koliko bi nam pobeda donela, usput bi bila srušena i ta neugodna tradicija. Ali, na kraju je i bod dobar, bitno je da smo održali razliku u odnosu na najbliže pratioce. Na nama je da sada fokus u potpunosti usmerimo na poslednji meč u godini.

Brđani su ove sezone već slavili protiv Radničkog, ali u Kragujevcu, ali Kovač ističe da ih sad očekuje znatno teži meč.

- Bio sam povređen, propustio sam meč u Šumadiji, ali nam je to bila jedna od lakših pobeda. To ne treba da nas zavarava, siguran sam da će sada biti neuporedivo teže. Nekoliko puta smo se opekli protiv ekipa koje su u donjem delu tabele, ali to ništa ne mora da znači. Liga je prilično ujednačena, iskreno to me raduje, svako svakog može da dobije, sada je mnogo zanimljivije nego prethodnih sezona. Samim tim, moramo da budemo na dodatnom oprezu protiv Radničkog. Priprema za utakmicu je ista kao i za svaku drugu, jednostavno moramo da znamo da ćemo do tri boda samo u slučaju da damo sve od sebe. Treba da nam bude svejedno i kakav je teren, kakvi su uslovi za igru, da li je blato ili se igra na betonu, bitno je da imamo veliku želju za pobedom. A tri boda bi nam bila od ogromnog značaja, mogli bi relativno mirno da odemo na zimsku pauzu – poručio je Kovač.

