ZEMLJOTRES NA MARAKANI! Borjan zatražio raskid ugovora sa Crvenom zvezdom, evo gde nastavlja karijeru

Dugogodišnji kapiten tima i simbol uspeha Crvene zvezde Milan Borjan i zvanično je zatražio od nadređenih da tokom ove zime raskine saradnju sa srpskim šampionom, saznaje Kurir.

On je dan posle završetka jesenjeg dela sezone imao sastanak sa upravom kluba i vrlo im eksplicitno saopštio da želi da završi misiju u crveno-belom dresu. Reprezentativac Kanade je prethodnih dana bio u žiži javnosti zbog vrlo burne svađe sa trenerom Dejanom Stankovićem posle remija sa surduličkim Radnikom. Pale su teške reči posle kojih se činilo da neće biti mesta za obojicu u svlačionici Crvene zvezde.

Za sada uprava Crvene zvezde ne želi da izađe u susret Milanu Borjanu, pozivajući se da najbolji Zvezdin golman u ovom veku ima važeći ugovor do juna 2023. godine. Međutim, uvek je pitanje da li u klubu treba zadržavati igrača koji smatra da je najbolje da promeni sredinu. Nije prvi put da Milan Borjan ima sličnu želju, ali je uvek ostajao u Ljutice Bogdana. Čak je u nekoliko javnih istupa istakao kako bi voleo da produži ugovor sa Crvenom zvezdom i u Beogradu ostane do kraja karijere. Međutim, kako Kurir saznaje, to ovog puta neće biti slučaj.

Kako saznajemo, Borjan će karijeru nastaviti u nekom od klubova u najjačoj američkoj ligi MLS, odakle mu je i stiglo nekoliko ponuda. Već u ponedeljak možemo očekivati da iskusni golman postigne usmeni dogovor sa jednim od klubova iz te lige, pošto već duže vreme ima ponude "preko bare".

Kao golman koji je napunio 34 godine Borjan teško može da računa na transfer u Evropu, makar u one najrazvijenije zemlje. Ali je isto tako jasno da u Kanadi i Americi ima ozbiljan status, koliko i u Srbiji, te da bi lako mogao da se okuša u MLS ligi.

Milan Borjan je stigao u Crvenu zvezdu leta 2017. godine i postao vrlo brzo jedan od najznačajnijih igrača Vladana Milojevića. Na Marakani je osvojio četiri titule šampiona Srbije, duplu krunu prethodne sezone, igrao je dve Lige šampiona i tri Lige Evrope... Sjajan učinak oplemenio je epskim odbranama, počev od beogradskog revanša sa Krasnodarom, pa do penal seriji u Kopenhagenu. Spašavao je Zvezdu težih poraza u Ligi šampiona, jedinu krizu imao je na početku ove takmičarske godine. Ipak, na prepoznatljiv način branio je u Bragi, kada je skinuo zicer jednom od fudbalera domaćeg tima.

Sve je delovalo savršeno do utakmice sa Radnikom, a onda...

Kurir sport

