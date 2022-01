MIHAILO RISTIĆ O PIKSIJU: Za Mistera ćemo i poginuti u KATARU, doneo je nama SRBIMA toliko čekano JEDINSTVO I SLOGU!

Mihailo Ristić prošao je sve kvalifikacije sa fudbalskom reprezentacijom Srbije, iako nije odigrao sve utakkmice kod selektora Dragana Stojkovića.

Bio je jedan od srpskih junaka iz Lisabona. Strepeo je sa klupe i grickao nokte.

foto: Fss.rs

- Jedno od najlepših večeri u karijeri i životu! Nestvarne scene. Da ne lažem, tek posle pola sata sam shvatio da idemo dalje. Kad je Mitar (Aleksandar Mitrović op.a.) ušao u igru razmišljao sam, daj jedan dobar centaršut, on ga daje i mi idemo dalje. Svi smo verovali u ono što radimo. Malo sam igrao u kvalifikacijama, ali sam jednako srčano sve proživljavao. Timski duh je sjajan. U reprezentaciji se baš dugo nije namestilo ovakvo jedinstvo i to se sve vidi na terenu. Ovo vam prenosim reči onih koji su mnogo duže od mene u reprezentaciji - priča za Kurir Mihailo Ristić.

foto: Fss.rs

Očekivanja nacije su velika, posebno kada je Mundijal u pitanju.

- Koliko može Srbija u Kataru? Ne znam! Ko sam ja da dajem prognoze. (smeh) Lično, verujem u selektora i u ekipu. I u ono što imamo. Stvarno mislim da možemo u Kataru uraditi neke dobre i velike stvari.

foto: Fss.rs

Kod Dragana Stojkovića fudbaleri igraju iznad svojih mogućnosti.

- Iz mog ugla. Moj prvi utisak, posle prvog okupljanja i treninga bio je da je on majstor fudbala. Savršeno razume igru, način na koji gleda fudbal. Mene je to oduševilo. Iskrenost, otvorenost i hrabrost da kaže neke stvari pre nego što se dese. To zaslužuje poštovanje. Vidi se da je ekipa sve prepoznala u njemu i svi smo kao jedan iza njega. Nas tek dobre stvari čekaju. Verujemo u sve što radimo, nije važno ko je na terenu. Nisam imao neku minutažu, ali veruj mi, kao da jesam - zaključio je Mihailo Ristić.

foto: Fss.rs

Levi spoljni Monpeljea igrao je za omladinsku i mladu reprezentaciju Srbije. Trebalo je da bude član selekcije Zlatnih orlića sa Novog Zelanda jer je dobio poziv selektora Veljka Paunovića, ali je baš u to vreme operisao krajnike. Za A tim debitovao je kod Slavoljub Muslina 2016, a pozive je dobijao od Ljubiše Tumbakovića i Dragana Stojkovića.

Kurir sport/A. Radonić