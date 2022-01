ZVEZDAN TERZIĆ PROGOVORIO O MILANU BORJANU: Ne može se komunicirati preko društvenih mreža! To je neprofesionalno!

"Ozbiljan smo klub i ako igrači imaju pretenzije da budu ozbiljni i profesionalni, ne može se komunicirati preko društvenih mreža. To je neprofesionalno. Borjan je kapiten ekipe, lider svlačionice, igrač koji je mnogo dao Crvenoj zvezdi i ja bih voleo da Borjan završi u Crvenoj zvezdi. Sa svoje pozicije, učiniću sve da on karijeru završi u Zvezdi. Da li će to učiniti ili ne, da li će produžiti ugovor… On ima još godinu i po dana ugovora", rekao je Terzić u intervjuu za Informer i dodao:

"Ne može niko da vrši pritisak na Crvenu zvezdu. Zvezda ne funkcioniše na način da neko napravi lažnu frku, pa dobije ugovor. Dok sam ovde to se neće dešavati. Novi ugovor moraš da zaslužiš ponašanjem, profesionalizmom, da sve strukture u klubu shvate da si dobrodošao. Katai, Ivanić, Borjan, Dragović… Da neko vrši pritisak na ovako veliki klub… Nećemo da ličimo na mali klub", zaključio je generalni direktor Zvezde.

(Kurir sport/Informer)