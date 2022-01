DESETKOVANI ORLOVI POVELI PA STALI: Favorizovani Portugal prejak za Srbiju

Najbolji futsaleri Srbije su odlično počeli meč protiv najbolje svertske selekecije i poveli golovima kapitena Marka Pršića, člana Al Arabije.

😮 Shock on the cards? 🇷🇸 Serbia lead world and European champions Portugal! Pršić with a double 💪#FutsalEURO pic.twitter.com/rPFNmLn3xD — UEFA Futsal (@UEFAFutsal) January 19, 2022

On je prvo zatresao mrežu iz penala. U sedmom minutu, Stojčevski je sjajnom defanzivnom reakcijom dolazi do lopte ali promašuje veliku priliku. Ipak, lopta se odbija do Pršića, koji uz manje poteškoće postiže i drugi gol.

Međutim, posle neočekivanog vođstva Srbije, Portugalci su se brzo konsolidovali i već do poluvremena stigli do izjednačenja golovima Paulete i Varele. U nastavku susreta, Portugalci su maksimalno pojačali gas, pa su preko Žesusa i Paka stigli do pobede.

Naš nacionalni tim se pred ovaj meč suočio sa velikim kadrovskim problemima zbog povreda i korona virusa brojnih igrača, pa je selektor Majes mogao da računa na samo devetoricu igrača.

Kurir sport