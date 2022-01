DAN ŽALOSTI U FIRENCI: Bivši premijer zavapio u PROGRAMU UŽIVO! Transfer Vlahovića uporedio sa odlaskom Bađa, zamalo i da opsuje

Incroyable scène où des journalistes parlent au sénateur et ex President du Conseil Matteo Renzi de Vlahovic à la Juve "Mais putain c'est pas possible la Fiorentina les donne tous à la Juve, ils peuvent pas les vendre a quelqu'un d'autre ?" 😭😭😭 pic.twitter.com/Cu4zxHPDbI