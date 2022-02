26. FEBRUARA MOŽE DA BUDE KRAJ! Partizanov (ne)brušeni dijamant hrabro najavljuje: GOTOVA JE LIGA ako pobedimo Zvezdu na Marakani!

Tada je kao osamnaestogodišnjak ušao u igru protiv Mladosti iz Lučana umesto Sejdube Sume, a prvi gol u seniorskoj ekipi crno-belih postigao je dva meseca kasnije protiv Napretka.

U prvoj sezoni u profesionalnom fudbalu na 20 zabeleženih nastupa u Super ligi Srbije postigao je pet golova uz dve asistencije, a u međuvremenu je debitovao i za seniorsku reprezentaciju Srbije na prijateljskim utakmicama. Ove sezone Jović je igrao na 19 mečeva Super lige,

Crno-beli su protekle dve nedelje proveli na pripremama u Turskoj gde su naporno trenirali kako bi što spremniji ušli u zahtevan nastavak sezone.

Mladi Jović koji je najskuplji fudbaler Partizana prema podacima specijalizovanog sajta Transfermarkt, govorio je za Kurir o utiscima sa priprema.

- Naporno smo radili i u Beogradu i ovde. Treninzi su bili baš jaki, spremni dočekujemo ligu. Iskreno, jedva čekam da se vratim u Beograd. Dugo smo ovde, monotono je, svaki dan isto. Ali dobro, pripreme su takve i moraju da se odrade. U Beogradu će biti lakše. Utakmice olakšavaju naravno. Imamo jedan trening dnevno kada krenu utakmice, a pre toga po dva treninga, oba stvarno jaka, pa kada dođu utakmice bude fizički lakše da se izdrži.

foto: Starsport

Lakše je kada se vreme provodi u dobrom društvu.

- U sobi sam sa Lazarom Pavlovićem. Laki i ja smo cimeri i na Teleoptiku, družimo se i van terena, baš smo dobri prijatelji. A, za atmosferu je najbolji Markec (Lazar Marković), on je najveći šarmer i da njega nema ne znam ko bi ga menjao - rekao je Jović i dodao:

- Stvarno je sve super, svi su momci na mestu, šalimo se i uživamo, baš nam ide sve kako treba. I novi igrači takođe, šta da kažem za njih... Oni su sve ovo već prošli, sve znaju. Drago mi je što vraćamo stare igrače.

Partizan je protiv Bašakšehira (0:1) i Dinama iz Moskve (1:2) imao dve jake provere.

- Jesu bila dva poraza, ali dobro smo igrali. Super smo čuvali loptu i sve ostalo, ali da ne kažem... Glupo smo primili ta dva gola protiv Dinama, ne bi smelo to da nam se dešava, ali već smo radili analizu i znamo gde su greške.

foto: Starsport

Iako mu je tek 19, Jović je već nakupio ozbiljnu minutažu u seniorskom fudbalu. Osim domaćih igrao je i u Evropskim takmičenjima, a otkrio je i šta smatra svojim najvećim kvalitetima.

- Igramo brz napad koji traje 10 sekundi. To nam je prioritet - traženje prostora. Volim da igram 1 na 1, mislim da mi je to najjače oružje, ali i kretanje bez lopte mi je dobro. Snalazim se, dobro otvaram i gledam prostor u koji mogu da utrčim i gde mogu da dobijem pas od saigrača. Tu sam isto opasan. Mnogo saveta dobijamo od trenera. Imamo analize gotovo svaki dan, znamo šta treba da radimo i na treninzima uvek igramo tranzicije pa s treninga to prebacujem na utakmicu.

Parni valjak će sezonu nastaviti 12. februara gostovanjem niškom Radničkom, a u narednom kolu Radnički iz Kragujevca će stići u Humsku.

Međutim tri utakmice se izdvajaju kao izuzetno važne na startu prolećnog dela sezone. Partizan će 17. i 24. februara odigrati dva meča nokaut faze Lige konferencija protiv Sparte iz Praga, a za 26. je zakazan večiti derbi na Marakani.

- Tri važne utakmice. Svaka je važna, te tri posebno. Idemo na pobedu, za početak dočekujemo Spartu. Iskreno se nadam da možemo da prođemo, šanse su 50-50. Ići ćemo i tamo da pokažemo šta znamo. Ne razmišljam toliko o dometu u Evropi, prioritet nam je liga, videćemo kako će da bude protiv Sparte, pa dokle stignemo.

Crno-beli su jesenji deo sezone završili sa pet bodova više od Crvene zvezde, a Jović veruje da bi pobeda na stadionu Rajko Mitić mogla da napravi bodovnu razliku koju bi Partizan iskoristio kako bi osvojio titulu posle četiri godine pauze.

- Derbi sve odlučuje. Ako dobijemo taj prvi derbi, to je kraj sigurno!

foto: Starsport

Mladi fudbaler je u prvom delu sezone postigao dva gola i upisao četiri asistencije u prvenstvu, igrao je i na jednom meču Kupa Srbije, kao i na tri utakmice kvalifikacija za Ligu konferencije, ali i pet u grupnoj fazi.

Ubeđen je da je na ličnom planu mogao bolji da bude jesenji deo, a očekuje da će zaigrati još bolje u nastavku sezone.

- Uvek kažem, šta god da radim uvek može bolje. Desile su se povrede. U Sloveniji sam prvo doživeo povredu kolena, pa sam je obnovio kada sam se vratio na teren, dobio sam i koronu. Nije mi bio prvi deo sezone baš kako treba. Sada sam spreman i nadam se da ću u drugom delu sezone da pokažem sve što znam. U stvari ne nadam se, najavljujem - zaključio je za Nemanja Jović.

Kurir sport / Aleksandar Kneževič