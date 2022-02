FRANCUZI PIŠU! POKETINO SIGURNO NAPUŠTA PARI SEN ŽERMEN: Želi da ode u Mančester junajted, a i vlasnici iz Katara imaju zamerke!

Prema informacijama iz Pariza, trener pari Sen Žermnena Maurisio Poketino se već poverio bliskom okruženju da nema nameru da posle leta ostane u Parizu. Nada se pozivu Ragnika, odnosno Mančester Junajteda. Svejedno, to neće uticati na odluku Poketina, koji želi sebi da otvori nove opcije, siguran je da će dobiti šansu da se vrati u Englesku i preuzme neki od klubova Premijer lige

Argentinac ima ugovor do 2023. godine, ali mu se ne sviđa, kao ni prethodnim trenerina Leonardova samovolja u nekim situacijama, praktično on nije selektirao ekipu, a sa druge strane, rezultati se mere jedino kroz Evropu. Ispadanje iz kupa je dodatno produbilo sumnju od katarskih vlasnika u njegove kvalitete, ali nije dovođen u pitanje status Poketina, niti se raspravljalo o njegovoj smeni kako su tvrdili neki francuski mediji.

foto: EPA-EFE/PETER POWEL

On je za sada siguran do leta, ali bi rano ispadanje u Ligi šampiona, konkretno eliminacija u duelima sa Real Madridom verovatno ubrzala odlazak. U PSŽ Poketinu zameraju i lutanje u kompoziciji tima, nesposobnost da uklopi prilično nesrećnog Lionela Mesija, ali i to da nije demantovao priče o odlasku u Mančester Junajted...

Problem je što je Zidan dva puta odbio da razgovara sa Parižanima, i dalje mu je bliža ideja da nasledi Dešana na klupi Francuske posle Mundijala, međutim, u Kataru se nadaju da će uspeti da ubede Zizua. Spremili su mu pojačanja poput Pogbe, šuška se da su se dogovorili sa Dembeleom, ali i da su spremni da dovedu i Kristijana Ronalda kao zamenu za Mbapea.

