OHI JOŠ NE MOŽE DA DOĐE SEBI POSLE DERBIJA: Ovo u Srbiji je MRŽNJA! To nije samo fudbal!

Napadač Crvene zvezde Ohi Omuijanafo osvojio je srca navijača kluba iz Ljutice Bogdana pošto je na svom prvom večitom derbiju uspeo da zatrese mrežu ljutog rivala.

Junak crveno-belih još uvek je pod utiskom svega što je doživeo na Marakani u nedelju.

Ohi je u razgovoru za norveške medije pričao o najvažnijoj fudbalskoj utakmici u Srbiji i neverovatnoj atmosferi na Marakani.

"Bilo je apsolutno divlje, apsolutno fantastično. Gotovo je nemoguće to opisati, jer morate to da doživite. Nikada ranije nisam osećao takav pritisak. Od prve sekunde kreću varnice. Apsolutno ludo iskustvo" rekao je Ohi.

Napadač crveno-belih pokušao je da objasni razliku između derbija u Norveškoj i derbija u Srbiji.

"Ovo u Srbiji je mržnja. To nije samo fudbal. U Norveškoj kada se sastanu Lilesterm i Molde, reč je o sportu. Ovde postoji istorija mržnje između dva kluba. To je skoro bitka na život ili smrt. Srećan sam što sam to doživeo", otkrio je Ohi.

