MEČ ISTINE! Zvezda večeras (21.00) u Škotskoj protiv Rendžersa posle više od 3 decenije igra meč 1/8 finala nekog evro takmičenja

U crveno-belom dresu priliku da debituje na evropskoj sceni imaće Norvežanin Ohi, koji jedva čeka da igra u Škotskoj, u vrućoj atmosferi stadiona Ajbroks park.

Crvena zvezda prvi put posle više od tri decenije igra osminu finala nekog evropskog takmičenja. Ogroman uspeh za klub i satisfakcija da se uradi još više, nakon prvog mesta u grupnoj fazi Lige Evrope.

foto: www.crvenazvezdafk.com

Biće dobar okršaj

- Svesni smo važnosti meča, ali to je samo prvo poluvreme. Gostujemo sjajnoj ekipi, koja je s razlogom najtrofejniji klub u Škotskoj i aktuelni prvak. Na sve to, eliminisali su Borusiju Dortmund i pokazali kvalitet u poslednjem evropskom okršaju, protiv favorizovanog tima. S druge strane, mi smo s razlogom prvoplasirani završili u grupi, tako da će to biti veoma zanimljiv okršaj - rekao je Ohi, a onda podsetio na istoriju i put zlatne generacije Crvene zvezde, koja je pre 31 godinu pokorila Evropu i svet:

- Uputili su me saigrači da smo s Rendžersom igrali i 1991. godine, kada smo postali evropski i svetski prvaci, tako da ovaj dvomeč imaće posebnu važnost i za navijače. Cilj u Glazgovu je da ostvarimo što bolji rezultat pred revanš u Beogradu i verujem da ćemo uspeti u tome.

foto: www.crvenazvezdafk.com

Norvežanin se odlično uklopio u Crvenu zvezdu, upisao je četiri gola u Superligi, što ukupno iznosi 31, jer je 27 doneo iz Moldea u toku iste sezone.

Beograd kao kuća

- Sve funkcioniše u najboljem redu. U Beogradu se osećam kao kod kuće, a u Zvezdi su me svi prihvatili kao da smo ceo život zajedno. Otuda dolaze i golovi, jer je za igrača najvažnije da se oseća dobro kako bi na terenu mogao da pruža najbolje što zna. Ušli smo dobro u prolećni deo sezone, podižemo formu i siguran sam da ćemo biti pravi, ne samo danas već u svakom meču do kraja sezone. Pokušaću da pomognem ekipi najbolje što umem kako bismo ostvarili pozitivan rezultat u Glazgovu - istakao je Ohi.

Dva kluba su se sastala i u leto 2007. godine, u poslednjoj rundi kvalifikacija za Ligu šampiona. Rendžers je u Škotskoj slavio minimalnim rezultatom 1:0, golom Španca Nača Nova, dok je u Beogradu bilo 0:0.

foto: Starsport

Reč struke Mladenović: Šanse su 50:50 Direktor Omladinske škole Crvene zvezde Dragan Mladenović igrao je za crveno-bele i škotski Glazgov rendžers. - Mislim da ništa neće biti rešeno u prvom meču, već da će se pobednik odlučivati na našem terenu. Bez obzira na rezultat, naša ekipa ne sme da gubi glavu. Uzdam se u Ivanića i Kataija, oni mogu da prelome utakmicu. Šanse su 50:50 - poručio je Dragan Mladenović. foto: www.crvenazvezdafk.com/Nikola Mitic

Karakteristike Škoti igraju brzo i snažni su Snaga Rendžersa leži u kompaktnosti ekipe, snažnim igračima, brzoj igri i tranziciji koju je stvorio legendarni as Liverpula, danas trener Stiven Džerard. Njega je nasledio Holanđanin Ðovani van Bronkhorst, koji u prvenstvu Škotske vodi veliku borbu sa Seltikom za titulu. Kao i Zvezda, i Rendžers je drugi u šampionatu. Glavne zvezde tima su kapiten Džejms Tavernje, Glen Kamara, zatim Stiven Dejvis i Alfredo Morelos. Pitanje je da li će igrati Englez Aron Remzi, koji je stigao na pozajmicu iz Juventusa.

Nije baš jeftino za navijače Pivo četiri funte, klopa 15 Navijači Crvene zvezde, oni malobrojni koji su uspeli da se domognu Glazgova, moraće da izdvoje priličnu sumu ako žele da se zagreju pred večerašnji meč. Jedno pivo u pabu košta oko četiri funte (480 dinara), a da biste nešto pojeli, potrebno vam je petnaestak funti (2.100 dinara). Najjeftinija opcija je popularni „Mekdonalds“, gde obrok košta oko šest funti.

(Kurir sport)