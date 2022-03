UŽIVO, VIDEO: Rendžers - Zvezda (21.00), Kurir u Glazgovu, pratite sva dešavanja uoči velikog meča! Delije razvile SRPSKU ZASTAVU

Crvena zvezda prvi put posle više od tri decenije igra osminu finala nekog evropskog takmičenja. Ogroman uspeh za klub i satisfakcija da se uradi još više, nakon prvog mesta u grupnoj fazi Lige Evrope.

GLAZGOV RENDŽERS - CRVENA ZVEZDA Glazgov 10. 3. 2022 u 21h Stadion " Ajbroks park" Kapacitet: 55.000 Sudija: Serdara Gezubujuk ( Holandija) Pomoćnici: Jost van Zuilen i Johan Belde Četvrti sudija: Sander van der Ajk. Potencijalni sastavi: GLAZGOV RENDŽERS (4-2-3-1) : MekGregor, Taverni, Goldson, Besi, Barišić - Džek, Lundstrom - Erfild, Aribo, Kent- Morelos Trener: Đovani van Bronkhorst CRVENA ZVEZDA(4-3-2-1): Borjan - Pićini, Eraković, Dragović, Rodić - Kanga, Sanogo, Srnić - Katai, Ivanić - Ohi Trener: Dejan Stanković

BLOG UŽIVO:

- Navijača Zvezde ima širom sveta. Stigli su i u Glazgov i razvili srpsku zastavu, uz moćnu poruku " Samo sa tobom ja uvek biću Zvezdo Crvena"

- Pesma Delija ori se Glazgovom

- Kurir ima hrabru prognozu

- Navijači Rendžersa i Delije na istoj tribini

- Mislili smo da je Škotska jako skupa zemlja

- Škoti se plaše Zvezdinog Norvežanina

- Kurir saznaje postavu Zvezde za večerašnju utakmicu

- Nenad Milijaš pomoćnik Dejana Stankovića nema lepo iskustvo sa Rendžersom

- Navijač Rendžersa prekinuo uključenje izveštača Kurira iz Glazgova

- Stanković najavio hrabru Zvezdu u Glazgovu.

Trener Crvene zvezde Dejan Stanković održao je konferenciju za medije pred večerašnju utakmicu .

Stanković je, govoreći o taktici, rekao da njegov tim neće imati strah i da napadne slavni škotski tim.

- Ofanzivno, defanzivno, u kojoj formaciji, to je za nas nebitno. To smo pokazali i u grupnoj fazi takmičenja. Kad god budemo mogli da izađemo u visoki pritisak mi ćemo to uraditi, kad god bude bilo potrebno da budemo u defanzivnom bloku bićemo. Nama su u igri svi rezultati, jer mi smo napravili ogroman rezultat u Evropi. Ovo je jedna od premija za naš klub, za naše igrače i naše navijače. Sigurno da straha neće biti. Kad god budemo mogli da napadnemo to ćemo i uraditi.

foto: Fk. Crvena zvezda

Stadion "Ajbroks park" je rasprodat pred ovaj meč, pa će škotski "policajci" imati podršku punog stadiona, odnosno 55.000 navijača.

- Uvek je lepo igrati pred punim stadionom, pogotovo posle ovog što nam se desilo u poslednje dve godine gde su stadioni bili takoreći prazni u nekim lepim i velikim utakmicama. Mi smo to imali protiv Milana, pa smo osetili kako je to igrati pred praznim stadionom. Zato sam mnogo srećan što će sutra biti 55.000 ljudi i što će stadion biti pun. Sigurno će tako biti i u revanšu. Naš zadatak je da odavde prevashodno donesemo rezultat koji će nam omogućiti da isto kao što će sada Rendžers imati vetar u leđa sa svojih 55.000 navijača, tako i mi u Beogradu sa svojih 60.000, gde je Marakana 12. igrač. Dužni smo da dođemo sa dobrim rezultatom u Beograd da bi pružili našim navijačima mogućnost da nas podrže - poručio je Stanković.

Utakmica se igra na čuvenom stadionu " Ajbroks park" sa početkom u 21h

Revanš utakmica na programu je u Beogradu na stadionu "Rajko Mitić" sledećeg četvrtka u 18.45h

Kurir sport