JEL MOGUĆE DA SU OVAKVU AKCIJU IZVELA DECA OD 9 GODINA? Potpuno čudesni potezi Zvezdinih klinaca! OVO VREDI POGLEDATI (VIDEO)

Crvena zvezda ima klince koji po kvalitetu, nepredvidivim i atraktivnim potezima i fudbalskom znanju nimalo ne zaostaju za vršnjacima iz Barselone, Ajaksa, Sportinga...

Zvezdini biseri, koje sa klupe predvodi trener Ognjen Purić, savladali su ekipu Juventusa u finalu međunarodnog turnira u Umagu i upravo tom pobedom došli do prvog mesta na takmičenju.

Klinci rođeni 2013. godine pružili su odlične partije, ispunjene mnoštvom prelepih poteza i golova. Akcija koju možete videti u nastavku samo je jedna u nizu na meču protiv italijanskog rivala, krunisana sjajnim pogotkom, a koja je mnogobrojnu publiku dizala na noge.

POGLEDAJTE VIDEO NEVEROVATNE AKCIJE FUDBALERA ZVEZDE:

"Umag Trofej" smatra se za jedan od najvećih turnira za mlade fudbalere u ovom delu Evrope. Ovogodišnji turnir odvija se u tri termina, od 11. do 13. marta, od 18. do 20. marta, te od 25. do 27. marta. Na turnirima učestvuju deca šest kategorija (U8, U9, U10, U11, U12, U13) iz osam zemalja, i to iz Italije, Saudijske Arabije, Bugarske, Austrije, Mađarske, Slovenije, Hrvatske i Srbije. Ukupno 284 ekipe.

