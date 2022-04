KOGA PIKSI ŽELI U GRUPI? Selektor u Dohi otkrio planove Orlova za Svetsko prvenstvo: Ko god da dođe, cilj je isti!

Selektor reprezentacije Srbije, Dragan Stojković Piksi, govorio je u Dohi uoči žreba za Svetsko prvenstvo.

Orlovi čekaju protivnike na Mundijalu, a saznaće ih večeras, malo posle 18 časova, kada žreb počinje.

Stojković je za sajt Fudbalskog saveza Srbije još jednom pričao o pobedi protiv Portugala u Lisabonu kojom je Srbija obezbedila odlazak u Katar.

- Istorijska pobeda. Za 10-15 godina ćemo biti svesni koliko je to bilo važno. Poziv svih ovih selekcija da igraju sa tobom govori koliko vas respektuju. Dali smo reč Mađarima i bilo bi totalno nebulozno da ih odbijemo i kažemo ‘Idemo u Pariz da igramo sa Francuskom’. Bože moj, možda se sretnemo na Svetskom prvenstvu sa njima i odmerimo snage kada je važno - rekao je Piksi i dodao:

- Najvažnije je da budu skromni, da drugi pričaju o njima, nikako oni o sebi. Fudbal je dokazivanje i samo dokazivanje. Ono što je bilo juče je lepo, ali više nije bitno. Bitno je ono šta je ispred tebe, bitna je budućnost. Kažu semafor je merilo, semafor će pokazati. Slažem se, ali meni je kao treneru mnogo važniji način na koji se dolazi do toga. Nemoguće je ako igraš lepo, ofanzivno, ne može da te i rezultat zaobiđe. Što kaže Krojf, fudbal se ne igra sa dve lopte. Kako protivnik može da da gol, kad je lopta kod nas. Naravno, u fudbalu se dese stvari kao što su Makedonci dobili Italiju sa nekoliko šuteva.

Zlatko Delić, selektor Hrvatske, rekao je Stojkoviću da bi voleo da izbegne Srbiju u grupnoj fazi.

- Prihvatam tu informaciju kao normalnu, ništa spektakularno. Poznati su odnosi na našim prostorima. Mislim da iz tog razloga. Zbog kvaliteta? Hvala mu na komplimentu. Na nama je da se dokazujemo i da to što on misli da ne greši.

Pričao je selektor i o Aleksandru Mitroviću i činjenici da dominira u Čempionšipu iako ima kvalitet za jaču ligu.

- On je u klubu koji ulazi i ispada. Dobro se oseća, zahtevi su isti kao u Premijer ligi. Moraš više da daješ u Čempionšipu nego u Premijer ligi. To je mnogo teška liga, njemu tamo prija. Živi u Čelsiju, srcu Londona, on odlučuje na kraju krajeva odlučuje gde će i da li će igrati. Voljen je, njegov performans to pokazuje. Ima mesta u bilo kojoj ekipi. Barselona je jedno vreme imala problem gore. On bio bio idealan. Po krilima su odlično probijali, ali im je falio neko ko treba da se pokloni u 10 metara ispred gola.

Piksi je na kraju govorio i o ciljevima u Kataru.

- Da bi nešto napravio, moraš prvi korak da napraviš, da prođeš grupu. Ko god da bude u grupi, cilj će ostati da se kvalifikujemo, nema tu alibija. Biće jakih ekipa definitivno. Cilj je da odemo u osminu finala. Zato smo ovde. Mundijal je nešto što te tera da daš i što misliš da ne možeš - rekao je Piksi otkrio da li ima želje za grupnu fazu:

- Potpuno mi je svejedno. Moraćemo sa nekim da igramo. Nemoguće je da učestvuješ u nameštanjima, malverzacijama, pa da sebi praviš kako bi voleo. Kako bude – biće. Pokazali smo da možemo i da igramo na način na koji treba. Rezultat će doći ili ne, ja to ne znam. Kada bih znao, bavio bih se kladionicama.

Kurir sport