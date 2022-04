ČUDO NEVIĐENO, GRIZMAN IMA TROJE DECE, SVI SU ROĐENI 8. APRILA: Francuz je svetski rekorder, ali ne može u Ginisovu knjigu!

Antoan Grizman, fudbaler francuske reprezentacije i Atletika iz Madrida, spreman je za Ginisovu knjigu rekorda. Ali, ne zato što daje golove, već što mu se deca rađaju na isti dan.

Antoan Grizman i njegova supruga Erika Čoperena imaju troje dece. Srećni par ima ćerke Miu i Albu, te sina Amara. Ono što je najzanimljivije u celoj priči je da su sva deca rođena istog dana, 8. aprila. Razlika je samo u godini rođenja – 2016, 2019. i 2021.

Antoan i njegova supruga Erika rođeni su u martu, venčali su se 2017. godine. Svakako je prava retkost da sva tri deteta imaju isti dan rođenja te će definitivno u budućnosti rođendani u ovoj porodici biti itekako zanimljivi.

Inače, prema Ginisovoj knjizi rekorda porodica Kamins iz SAD svetski su rekorderi s petero dece koji su rođeni na isti datum (20. februara) različite starosne dobi.

Antoan Grizman pored francuskog ima nemačko i portugalsko poreklo. Karijeru je počeo u Sosijedadu, gde je bio pet sezona pre prelaska u Atletiko iz Madrida za 30.000.000 evra. Pre toga, bogate ugovore nudili su mu Mančester junajted i Arsenal.

Prošao je sve selekcije reprezentacije Francuske, igrao je za selekcije do 19, do 20 i do 21. godine. U 2010. bio je član tima koji je osvojio UEFA Evropsko prvenstvo do 19 godina na domaćem terenu. Debitovao je za seniorsku reprezentaciju Francuske 2014. i igrao te godine Svetsko prvenstvo. Bio je i član nacionalnog tima na EP 2016. godine, gde je poneo titulu najboljeg igrača. Sa šest golova i dve asistencije bio je prvi strelac turnira.

U junu 2019. godine prešao je u Barselonu za 120.000.000 evra, međutim nikako nije mogao da se snađe na Nou Kampu. U avgustu 2021. godine vratio se na jednogodišnju pozajmicu u Atletiko.

