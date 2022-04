PA NARAVNO DA SAM LUD! TEK ĆU LUĐI BITI: Stanojević komentarisao plakate u LUDAČKOJ KOŠULJI: Neka me zalepe i sa PEHAROM!

Navijači crveno-belih potrudili su se da isprozivaju trenera crno-belih Aleksandra Stanojevića koji je u prethodnom periodu često komentarisao sudijske odluke, želeo da igra samo ako VAR radi, ali onda pristao da igra i bez njega.

"Pa naravno da sam lud! Još ću luđi biti", kroz smeh je prokomentarisao je Stanojević.

foto: Pritnscreen

"Toliko sam lud za Partizanom, mogu samo gori da budem. Bave se oni već duže vreme sa mnom. Toliko sam prošao utakmica, derbija i situacija. Koliko smo imali derbija koji su odlučivali titulu i nisu. Stvarno nemam problem, to je njihova igra i stvar. Pretpostavljam da je to pokušaj da se na drugu stranu okrenu ozbiljne stvari. Ozbiljno se bave time, to je ozbiljna propaganda svaki dan. Čestitam im, u pravu su sve", poručio je Stanojević.

foto: Pritnscreen

"Ovde svi ćute. Ćuti sudijska komislija, radi VAR, ne radi VAR. Mora neko nešto da kaže. Uopšte nisam znao za to saopštenje i da konferencija ode u ovom pravcu. Ne želim nijednom svom igraču da dam alibi pred sutra. Idemo viteški", rekao je ljutito trener Partizana.

"Nismo nikada tražili alibi, uvek smo gledali sebe. Treba da gledamo sportsku stranu. Ali druge stvari morate da rešavate. Sledeći put neka me zalepe sa peharom na Terazijama. Dosta je plakata, ponosan sam na to", poručio je strateg crno-belih.

