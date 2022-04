STANKOVIĆ ZNA TIM KOJI ĆE NA MEGDAN PARTIZANU: Ovo nije trka na 100 metara, nego maraton! Verovali smo na -5, zašto ne i sada

Derbi je utakmica gde nema kalkulacija. Utakmica sama po sebi nametne zadatke i ritam. Derbi odlučuju detalji, ko udje jače u utakmicu, ko udje čvršće, ko dobija duele... To su detalji koji prave prevagu na terenu", rekao je Stanković na konferenciji za novinare.

"Mi ćemo na isti način ući na ovu utakmicu. Zvezda gaji ofanzivni fudbal sa kalkulisanim rizikom uvek, tako da nećemo ništa menjati. Derbi je čudna utakmica, ne možeš nikad da kažeš ko će biti bolji, da li će biti lepa ili ružna utakmica. Jednostavno, veliki je ulog u pitanju i mora da se vodi računa o svim detaljima tokom 90 minuta", dodao je on.

Fudbaleri Crvene zvezde dočekuju sutra ekipu Partizana u prvom kolu plej-ofa Super lige Srbije. Izabranici Dejana Stankovića ovaj derbi dočekuju sa dva boda više od crno-belih.

foto: Starsport©

Stanković je podsetio da je njegova ekipa u drugi deo sezone ušla sa pet bodova zaostatka u odnosu na Partizan i da je tada sebi zadala cilj da dobije sve utakmice do kraja sezone.

"Ako smo bili hrabri na minus pet u prošlom derbiju kada smo mogli da izgubimo titulu i pokazali da na Marakani imamo snagu i moć da konce igre držimo u svojim rukama, zašto sada na plus dva ne bismo verovali da možemo da odigramo dobru, hrabru utakmicu", rekao je Stanković.

"I opet ponavljam da je stadion Crvene zvezde 12. igrač. Oslonićemo se na naše navijače i na naš kvalitet", dodao je trener Zvezde.

foto: www.crvenazvezdafk.com

Novinare je zanimalo i da li misli da će Zvezda osvojiti titulu ako slavi u derbiju.

"Ako. Hajde da prođe utakmica. Ne mogu da dajem prognoze. Ako pobedimo, na dobrom smo putu. Imaćemo ozbiljnu prednost, plus pet. Ako pobedimo, serviraćemo za meč, ali prognoze u derbiju su nezahvalne i ja se držim toga", rekao je Stanković.

On je naveo i da su crveno-beli spremni za bilo koju opciju Partizana.

"Pokrili sve delove terena. Oni su ozbiljna ekipa koja se transformiše na terenu, krenu sa krilima, ali ta krila ulaze unutra i postaju špicevi. Ko god da izadje na teren, mi ćemo imati spreman odgovor ali moramo biti koncentrisani. Partizan je ozbiljna ekipa. Kvalitet Partizana se ne dovodi u pitanje", rekao je Stanković.

Stanković je naveo da očekuje od svih svojih igrača da budu na vrhuncu zadatka.

"Crvena zvezda ima mnogo heroja u svojoj ekipi. Imam sve igrače na raspolaganju. Tim znamo", rekao je on.

foto: Starsport©

Upitan o velikoj tenziji koja se stvara pred ovu utakmicu, Stanković je ponovio da je ulog veliki i da se igra za "ozbiljan cilj", ali i dodao da njegovi igrači znaju na šta ne treba da obraćaju pažnju pred derbi.

"Mi smo 80 odsto sezone bili pod pritiskom jer smo morali da jurimo. Crvena zvezda je jednako pritisak. Ovo nije trka na 100 metara, ovo je maraton. Uz sve poteškoće koje smo imali stigli smo do toga da se mi pitamo na našem stadionu. To je velika prednost", rekao je Stanković. "Iskusna smo ekipa, sigurno nećemo 'pasti' na malim, ne-fudbalskim stvarima. Odrasli smo ljudi. Igrači tačno znaju o čemu treba da vode računa", dodao je on.

Derbi će suditi Srdjan Jovanović, a Stanković od njega očekuje da bude neprimetan na terenu.

"On je naš najbolji sudija, nadam se da će biti neprimetan. Nisam rekao ništa ružno, da ne stanem i ja u red za kaznu. Igraju dva najbolja tima i treba da bude i najbolji sudija", rekao je Stanković.

foto: Starsport©

Stanković je naveo da veruje da će njegov kolega sa klupe Partizana Aleksandar Stanojević i on ponovo demonstrirati fer-plej.

"Između ljutih protivnika treba da postoji poštovanje. Ja stvarno nemam nikakv problem da zagrlim Saleta, da poželimo sreću jedan drugom... Tokom utakmice će biti tenzija, ali stisak ruke i zagrljaj je prvo i osnovno", rekao je Stanković.

Stanković je na konferenciji preneo i poruku Siniše Mihajlovića, koji se ponovo bori sa leukemijom.

"Siniša me je zamolio da zahvalim Crvenoj zvezdi na podršci, pogotovo navijačima koji su emotivno slomili i rasplakali. Zahvaljuje se od srca i nada se da neće morati i treći put da mu šalju poruku da pobedi van terena, nego da mu pošalju podršku da pobedi na terenu", rekao je Stanković.

Utakmica se igra sutra od 18.00 na stadionu "Rajko Mitić", a iz Zvezde su saopštili da je do sada prodato nešto više od 30.000 ulaznica.

(Kurir sport)