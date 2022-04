STANKOVIĆ PRED TSC: Jako bitan trenutak, potreban nam je svaki NAVIJAČ!

- Kada se igra plej-of, sve utakmice su teže, bolje i intenzivnije, tako će biti i sutra protiv TSC-a. Međutim, ne menjamo naš cilj i pravac, uprkos tome što smo svesni da nas čeka kvalitetna ekipa koja uvek igra fudbal, ko god da im je protivnik. Bićemo spremni da odgovorimo na njihovu agresivnost i posed, kao i na sve ono što pripreme. Idemo motivisani i spremni za meč u Bačku Topolu - počeo je Stanković.

Pre samo dve nedelje, odmerili smo snage sa TSC-om u četvrtini finala Kupa Srbije i slavili sa 4:0 na našem stadionu.

- Dobro smo spremili tu utakmicu i mnogo toga nismo dozvolili. Dobili smo meč sa 4:0, tako da i rezultat dovoljno govori, ali siguran sam da će drugačije biti sutra. Očekujem jači otpor.

foto: Starsport

Stanković ističe da je utakmica protiv TSC-a izuzetno važna i da je svaki navijač i više nego potreban na meču.

- Mnogo bitan trenutak i zaista nam je svaki navijač, dlan, glas važan kako bi nam dao vetar u leđa. Siguran sam da će oni ponovo biti za 10, ali je sad trenutak da se skupimo zajedno. Imamo šest utakmica do cilja, moramo da budemo dobri, a u Delije ne sumnjam.

Govorio je Stanković o učinku Ohija u prethodnim mečevima, ali i izostanku Rodića za sutrašnji meč.

- Imamo napadače koji mnogo rade za ekipu i to se možda nekad i ne vidi. Ohiju fali gol, ali to ne menja da li će početi utakmicu ili ne. Izvešću najboljih 11 igrača bez Rodića koji ima kartone, ali ćemo probati i njegov izostanak da nadomestimo na pravi način. Svi ostali su spremni.

foto: Starsport

Osvrnuo se Stanković i na 167. večiti derbi koji je završen bez golova.

- Kada je u igri titula, nekada užitak može i mora da izostane. Veliki ulog je bio u igri, i svi oni koji komentarišu moraju da budu svesni da smo u januaru bili na minus pet i da nam je to konstatno bilo u glavi. Sad smo na plus dva i ne vidim zbog čega bi padali sa moralom i ne verovali u sebe. Uradili smo ono najteže - prestigli večitog rivala. Sad da li je utisak na utakmici izostao, mene to ne dodiruje, kao ni igrače.

Crvena zvezda će 11. maja u polufinalu Kupa Srbije dočekati Novi Pazar, a Stanković je prokomentarisao žreb.

- U prethodne dve runde, dobijali smo najteže moguće protivnike - Radnički i TSC. Prednost je što imamo domaćini teren i kao što rekoh, cilj nam je da do kraja sezone odigramo maksimalan broj utakmica. Imamo mogućnost da to uradimo i ukoliko u finalu bude derbi, prihvatićemo ga. Ipak, pre nego što dođemo do polufinala, treba da odradimo utakmice Superlige kako treba - zaključio je Stanković.

Kurir sport